Esteri

La misteriosa lettera di Trump a Vance: “Cosa fare se mi uccidono”

di Emily Gabrielli - 16 Maggio 2026

Una misteriosa lettera custodita nel Resolute Desk dello Studio Ovale torna a far discutere sulla sicurezza del presidente americano Donald Trump e sulla linea di successione alla Casa Bianca. Secondo quanto rivelato da Sebastian Gorka, capo dell’antiterrorismo, il documento sarebbe stato lasciato dallo stesso Trump al vicepresidente Jd Vance e conterrebbe indicazioni da seguire nel caso in cui al presidente dovesse accadere qualcosa.

La rivelazione è arrivata durante una puntata del podcast “Pod Force One”, andata in onda alla vigilia del viaggio ufficiale di Trump in Cina. Gorka non ha voluto fornire dettagli sul contenuto della lettera, ma ha confermato l’esistenza di protocolli riservati predisposti per eventuali situazioni di emergenza. Secondo il funzionario, queste procedure fanno parte di una più ampia strategia di deterrenza nei confronti di potenze rivali come Russia, Cina e Iran.

Lettera di Trump a Vance, c’è lui sulla linea di successione?

Jd Vance rappresenta il primo nome nella linea di successione presidenziale americana. In caso di morte, dimissioni o impossibilità di Trump a governare, sarebbe infatti il vicepresidente a prendere il comando degli Stati Uniti. Dopo di lui figurano lo speaker della Camera Mike Johnson e il presidente del Senato, incarico che coincide proprio con quello ricoperto da Vance.

Le dichiarazioni di Gorka hanno riportato l’attenzione sui precedenti episodi legati alla sicurezza del presidente. Trump, sopravvissuto a due attentati, aveva raccontato di aver lasciato “istruzioni molto precise” per una possibile risposta nel caso di un suo assassinio. In quell’occasione il tycoon aveva dichiarato che Teheran sarebbe stata colpita duramente qualora fosse stata coinvolta in un attacco contro di lui.

Nel frattempo continuano anche le speculazioni sulle condizioni di salute del presidente 79enne. Negli ultimi mesi media e commentatori hanno discusso di alcuni segnali fisici mostrati da Trump, tra cui lividi alle mani, caviglie gonfie e momenti di apparente stanchezza durante eventi pubblici.