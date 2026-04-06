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Monte Carlo Masters 2026 al via: tabellone, italiani in campo e scenari ranking

di Lino Sasso - 6 Aprile 2026

È stato sorteggiato il tabellone del Rolex Monte Carlo Masters 2026, primo ATP Masters 1000 sulla terra battuta, in programma al Country Club del Principato con un montepremi di oltre 6,3 milioni di euro. L’attenzione è tutta sugli italiani, protagonisti annunciati sia nella corsa al titolo, al quale ambiscono Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, sia nelle dinamiche del ranking mondiale. L’altoatesino, testa di serie numero 2, guida la parte bassa del tabellone. L’azzurro entrerà in gara direttamente al secondo turno contro il francese Ugo Humbert, reduce dal successo su Kouame. I precedenti tra i due sono in perfetta parità (1-1), anche se risalgono a qualche stagione fa. Il cammino di Sinner potrebbe poi incrociare Felix Auger-Aliassime nei quarti e uno tra Alexander Zverev o Daniil Medvedev in semifinale.

Il tabellone degli italiani

Possibili ostacoli importanti già nei primi turni per gli altri italiani: Matteo Berrettini affronterà Roberto Bautista Agut, mentre Matteo Arnaldi, ripescato come lucky loser, debutterà contro Garin. Nella parte alta del tabellone, Lorenzo Musetti, testa di serie numero 4 e finalista nel 2025, potrebbe ritrovare Carlos Alcaraz, suo rivale nella scorsa finale. Il carrarino inizierà contro uno tra Vacherot e Majchrzak. Tra le presenze italiane anche Flavio Cobolli e Luciano Darderi, impegnati rispettivamente contro Comesana e Hurkacz, in un torneo che si preannuncia particolarmente competitivo.

Il Monte Carlo Masters 2026 e il ranking Atp

Grande attenzione anche alla classifica ATP: Sinner, attualmente a quota 12.400 punti, ha la concreta possibilità di avvicinarsi alla vetta occupata da Alcaraz. Musetti, invece, dovrà difendere il suo piazzamento in Top 5, minacciato da De Minaur e Auger-Aliassime. Completano il quadro azzurro nella Top 100 Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci e Berrettini, segnale di un movimento italiano sempre più competitivo sulla terra rossa. Il Monte Carlo Masters potrebbe quindi essere un appuntamento chiave della stagione, decisivo per gli equilibri del ranking mondiale. Un appuntamento che apre al calendario più intenso e affascinante della stagione.