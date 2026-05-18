Attualità

Mood Machine: come Spotify ha trasformato la musica

La giornalista investigativa Liz Pelly scoperchia la scatola nera dello streaming

di Daniel Walker - 18 Maggio 2026

Mood Machine: come Spotify ha trasformato la musica in un tranquillante di sottofondo.

Il mercato musicale globale ha trovato il suo nuovo padrone assoluto, e non indossa i panni di una rockstar. In Mood Machine – L’ascesa di Spotify e il prezzo della playlist perfetta (EDT, 2026), la giornalista investigativa Liz Pelly scoperchia la scatola nera dello streaming.

Spotify: come cambia la fruizione della musica

Il saggio svela come una sola piattaforma sia riuscita a imporre una dittatura silenziosa basata su dati, algoritmi e “stati d’animo”, ridefinendo non solo l’economia del settore, ma la natura stessa delle canzoni.

La novità del racconto di Mood Machine: rompere il mito dell’algoritmo “buono”

La vera rivoluzione di questo libro sta nel demolire la retorica della democratizzazione musicale. Se fino a ieri Spotify veniva celebrato come il salvatore che ha sconfitto la pirateria, Pelly dimostra che il prezzo pagato è stato altissimo.

La grande novità risiede nell’analisi della “macchina dell’umore”. La musica non viene più scelta per il suo valore artistico o per genere (rock, jazz, pop), ma viene catalogata e somministrata per scopi funzionali (chill, focus, relax, sleep).

La piattaforma spinge gli artisti a produrre brani brevi, omogenei e interscambiabili, pensati per scivolare via senza disturbare l’utente mentre studia o lavora. È la nascita della playlist economy, dove la musica cessa di essere cultura e diventa un semplice sonorizzatore di ambienti a basso costo.

I numeri e il peso del mercato dello streaming

Per capire la portata della denuncia di Liz Pelly, è necessario guardare l’impatto economico che lo streaming esercita oggi sul mercato globale. e’ un monopolio dei ricavi. Lo streaming copre ormai oltre l’84% dei ricavi globali della musica registrata, con Spotify che guida la carica superando i 600 milioni di utenti attivi nel mondo.

La miseria del “pay-per-stream”. Il libro getta una luce spietata sui compensi. Spotify paga in media tra i 0,003 e i 0,005 dollari per singolo ascolto. Significa che un artista ha bisogno di milioni di riproduzioni mensili anche solo per coprire i costi di produzione.

La concentrazione del potere

Oltre l’80% della musica ascoltata sulle grandi piattaforme è controllata dal patto di ferro stretto tra Spotify e le tre grandi major discografiche globali (Universal, Sony, Warner).

Il fenomeno dei “finti artisti”

L’inchiesta di Pelly svela pratiche simili alla vecchia payola (la corruzione radiofonica), dove la piattaforma inserisce nelle playlist ufficiali ad altissima visibilità brani di magazzino o creati da produttori fantasma sotto pseudonimo, al fine di non pagare le royalty ai veri musicisti.

Il ritratto dell’autrice: Liz Pelly

Giornalista investigativa di base a New York e docente presso il prestigioso programma di Recorded Music della New York University, Liz Pelly è la firma che per prima ha scosso i giganti del tech dalle colonne di The Baffler, The Guardian e Rolling Stone. Con questo libro, frutto di oltre cento interviste a insider ed ex dipendenti della piattaforma, firma l’atto d’accusa definitivo contro il capitalismo dei dati applicato all’arte.