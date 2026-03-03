Cronaca

Morte di David Rossi: “E’ stato un omicidio”

di Lino Sasso - 3 Marzo 2026

Quello di David Rossi “è stato un omicidio”. Lo dice senza giri di parole Gianluca Vinci, presidente della commissione parlamentare d’inchiesta bis sulla morte dell’ex capo comunicazione di Mps. La seconda dopo quella della precedente legislatura. La conclusione a cui è giunto l’organismo parlamentare è condivisa da tutti i suoi componenti. Tanto che il documento con il quale si mette nero su bianco la parola omicidio è stato approvato all’unanimità. La relazione della commissione d’inchiesta sarà presentata a Siena il 6 marzo. Esattamente 13 anni dopo la morte di David Rossi.

Escluso definitivamente il suicidio

Si esclude quindi definitivamente l’ipotesi di un suicidio, proprio mentre la procura di Siena ha riaperto un fascicolo d’inchiesta sul decesso. Secondo le perizie e le consulenze richieste dalla commissione, che si sono concentrate in particolar modo sulla dinamica della caduta di David Rossi dalla finestra del suo ufficio e la cui acquisizione è già stata richiesta dalla procura di Siena, il manager sarebbe stato appeso dalla finestra da uno o più aggressori. Presumibilmente dopo una colluttazione. Il fine dell’aggressione sarebbe stato quello di spaventare e, in qualche modo, minacciare il dipende di Mps. Qualcosa, però, sarebbe andato storto e benché non vi fosse l’intenzione di uccidere David Rossi l’epilogo è stato il più tragico possibile.

La dinamica dell’omicidio di David Rossi

Il manager sarebbe stato infatti prima malmenato e poi tenuto sospeso fuori dalla finestra del suo ufficio. Il tentativo di riportarlo dentro sarebbe però fallito, causandone la caduta e la morte. Una versione che in qualche modo pure aveva tenuto banco nelle precedenti indagini della magistratura, ma che poi era stata accantonata a favore della strada del suicidio. Adesso il quadro sembra essere stato completamente ribaltato. Una svolta fondamentale ma certamente non un punto d’arrivo. La palla adesso passa infatti nuovamente alla magistratura che, oltre a confermare le conclusioni cui è giunta la commissione d’inchiesta, sarà chiamata anche a dare un nome ai responsabili dell’omicidio di David Rossi. Una prova non facile, anche per i tanti anni trascorsi dalla sua scomparsa.