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Morto Chuck Norris, addio all’attore di Walker Texas Ranger

di Claudia Mari - 20 Marzo 2026

È morto a 86 anni Chuck Norris, icona del cinema d’azione e figura leggendaria della cultura pop mondiale. La notizia è stata resa nota dalla famiglia, suscitando immediatamente cordoglio tra fan e colleghi in tutto il mondo. Secondo quanto riportato dal sito TMZ, l’attore era stato ricoverato nelle scorse ore per un’emergenza medica sull’isola di Kauai.

Norris, che aveva compiuto 86 anni lo scorso 10 marzo, lascia un segno indelebile nell’industria dell’intrattenimento. Prima ancora di diventare una star del grande schermo, era già un affermato artista marziale, campione del mondo di karate e figura di riferimento nelle discipline da combattimento. La sua carriera cinematografica è iniziata negli anni Settanta, ma è negli anni Ottanta e Novanta che ha raggiunto la fama internazionale, diventando uno dei volti simbolo del genere action.

Morto Chuck Norris, la star di Walker Texas Ranger

Tra i suoi lavori più celebri spicca la serie televisiva Walker, Texas Ranger, che lo ha consacrato anche presso il grande pubblico televisivo. In quel ruolo, Norris incarnava perfettamente l’eroe giusto e inflessibile, capace di unire abilità fisica, senso morale e determinazione.

Oltre alla carriera artistica, Norris è diventato nel tempo un vero e proprio fenomeno culturale. Negli anni Duemila, il suo nome è stato al centro di una popolarissima ondata di meme e battute virali che lo ritraevano come una figura quasi sovrumana, contribuendo a rafforzarne ulteriormente il mito presso le nuove generazioni.

La sua scomparsa segna la fine di un’epoca per il cinema d’azione, ma anche per un certo immaginario legato alla forza, alla disciplina e alla resilienza. Chuck Norris non è stato soltanto un attore o un atleta: è stato un simbolo. Capace di attraversare decenni, adattandosi ai cambiamenti dei media e rimanendo sempre rilevante.

Oggi il mondo lo ricorda non solo per i suoi film e le sue serie, ma per l’impatto che ha avuto nella cultura pop globale. La sua eredità continuerà a vivere, tra cinema, televisione e memoria collettiva.