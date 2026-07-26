Esteri

Caldo, crisi e potere: l’Europa e il tallone d’Achille energetico

Le reti scricchiolano, la domanda elettrica esplode, la geopolitica resta instabile e le rinnovabili non garantiscono continuità

di Ernesto Ferrante - 26 Luglio 2026

L’Europa si era illusa di aver messo in sicurezza il proprio sistema energetico. Poi è arrivato il caldo, quello vero, che non concede tregua né alle persone né alle infrastrutture. In pochi giorni i consumi elettrici sono esplosi, le reti hanno iniziato a scricchiolare e il continente ha capito che la sua vulnerabilità non dipende solo da Mosca, da Teheran o da qualche pipeline che attraversa zone instabili, ma dal clima, dalle scelte fatte e da quelle rimandate. Il meteo, ormai, è un attore politico.

Il clima come nuovo fattore di rischio sistemico

Le ondate di calore hanno trasformato l’estate in un inverno energetico senza preavviso. I picchi di domanda sono arrivati simultanei, violenti, difficili da gestire. Mentre i climatizzatori macinano kilowatt, le rinnovabili non sempre riescono a compensare. Troppo poco vento, troppa variabilità, reti ancora incapaci di distribuire efficacemente l’energia prodotta altrove. Il risultato è un sistema che si ritrova sotto pressione proprio nel momento in cui la geopolitica torna a complicare tutto.

Geopolitica instabile, mercato volatile: l’Ue subisce

Perché il contesto internazionale non aiuta. Le tensioni nel Mar Nero, le frizioni nel Mediterraneo orientale, la volatilità del Medio Oriente. Ogni area strategica è un potenziale punto di rottura. L’Europa ha ridotto la dipendenza dal gas russo, certo, ma non ha eliminato quella dalle importazioni. E quando il mercato globale si muove, l’Ue non guida: subisce. I prezzi oggi sono più bassi rispetto alla crisi del 2022, ma restano più alti di quelli di Stati Uniti e Asia, con un impatto diretto sulla competitività industriale.

Bruxelles sta provando a correre ai ripari. Gli stoccaggi di gas sono stati riempiti con largo anticipo, superando il 90% già in agosto. La domanda complessiva è stata ridotta di oltre 130 miliardi di metri cubi in due anni, un taglio senza precedenti. Ma tutto questo non basta quando la temperatura sale e la domanda elettrica cresce a ritmi che nessun piano di emergenza aveva previsto. La sicurezza energetica è una questione di infrastrutture, di reti, di capacità di assorbire shock improvvisi.

Il mosaico delle reti europee e la transizione che non corre

Il vero nodo è che il continente sta correndo una gara contro il tempo. La transizione energetica procede, ma non alla velocità necessaria. Le rinnovabili crescono, ma non sono ancora in grado di garantire stabilità nei momenti critici. Le reti elettriche restano un “mosaico” di sistemi nazionali che dialogano male. La dipendenza dalle importazioni è un fattore che rende l’Europa esposta a ogni oscillazione del mercato globale e a ogni crisi geopolitica.

Il caldo come anticipazione del futuro energetico europeo

Il caldo di questa estate è stato un avvertimento. È un anticipo del futuro. Un futuro in cui le ondate di calore saranno più frequenti, più lunghe, più intense. E in cui la sicurezza energetica non potrà più essere considerata un tema tecnico, ma un pilastro della stabilità politica ed economica del continente. L’Ue adesso deve decidere se reagire con la velocità necessaria o continuare a rincorrere le emergenze. Perché la prossima ondata di calore non aspetterà che la politica si metta d’accordo.