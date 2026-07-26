Turismo

In questa baia dalle acque cristalline un giorno al mare costa meno di 20 euro

di Nicola Santini - 26 Luglio 2026

dal profilo Instagram di Baia di Sistiana (@baiadisistiana)

Il caro spiagge, di cui tanto si parla, a Castelreggio si ferma sulla soglia. Nello storico stabilimento balneare della baia di Sistiana, nel comune di Duino Aurisina, una giornata al mare può restare sotto i 20 euro, cifra ormai quasi provocatoria in un’estate in cui ombrellone e lettino vengono spesso trattati come beni di lusso. Il contesto, del resto, possiede già da solo una certa eleganza. Castelreggio sorge in uno dei tratti più affascinanti dell’Alto Adriatico, là dove l’Italia incontra la Slovenia e il Carso scende verso il mare. La baia è raccolta tra falesie chiare e acqua cristallina, mentre dall’alto il Castello di Duino domina il golfo. Il maniero attuale fu costruito nel 1389 dalla famiglia Walsee sulle rovine di una fortificazione più antica e da oltre sei secoli osserva questo tratto di costa.

Castelreggio appartiene alla storia balneare di Sistiana, meta apprezzata già ai tempi dell’Impero austro-ungarico. Nel corso degli anni ha conservato il carattere di uno stabilimento elegante e accessibile, lontano dalla liturgia dei lidi che sembrano chiedere il curriculum prima ancora della prenotazione. Oggi la gestione è affidata alla famiglia Stellato De Marco, che ha scelto di valorizzare il luogo puntando su accoglienza, servizi e una ristorazione capace di accompagnare la giornata dalla tarda mattinata fino al tramonto.

Pizza in riva al mare, fiabe bilingui e accesso per tutti

In spiaggia si può mangiare una pizza napoletana appena sfornata, scelta che porta il profumo del forno a pochi passi dall’acqua. Per chi preferisce il mare anche nel piatto ci sono fritture di pesce e proposte pensate per un pranzo informale con vista sulla baia. Il cocktail bar segue il ritmo delle ore più lente, quando il sole cala dietro il profilo del Carso e Castelreggio mostra il suo lato più glamour, fatto di luce, salsedine e tavoli affacciati sull’Adriatico.

L’attenzione alle famiglie passa anche attraverso l’animazione dedicata ai bambini, con letture di fiabe in italiano e sloveno. In un territorio di confine, dove lingue e culture convivono da secoli, anche un pomeriggio in spiaggia può diventare un modo naturale per raccontare il luogo ai più piccoli.

Particolare cura viene riservata agli ospiti con disabilità. Castelreggio dispone del SeaTrac, uno speciale sistema che permette di entrare in acqua con maggiore facilità e sicurezza. A questo si aggiungono assistenza, personale disponibile e un clima accogliente che consente di vivere il mare con serenità, trasformando l’accessibilità in un servizio concreto e quotidiano. Il risultato è uno stabilimento capace di tenere insieme paesaggio, storia e prezzi misurati. Da una parte ci sono le falesie, il castello e l’acqua limpida; dall’altra una pizza in spiaggia, una frittura di mare, un cocktail al tramonto e servizi per famiglie e persone con esigenze diverse. Castelreggio ricorda che il lusso più convincente consiste ancora nel trovare bellezza, cura e misura nello stesso luogo.

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