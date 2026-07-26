Politica

Pirlo scommesse, è bufera: Malagò pensa al dietrofront

Caos sulla nomina del ct, rispunta l'ipotesi Roberto Mancini: il presidente Figc si è "incartato"

di Angelo Vitale - 26 Luglio 2026

Giovanni Malagò

Nazionale, il “caso scommesse Fonbet” frena la nomina di Pirlo: Malagò riflette tra il nodo Russia e l’ipotesi dietrofront.

La bufera su Pirlo

La strada che avrebbe dovuto portare Andrea Pirlo sulla panchina della Nazionale azzurra fino al 2030 si è improvvisamente fatta ancor più in salita.

L’intesa definita nei dettagli dal direttore tecnico Paolo Maldini e da Leonardo sta incontrando una forte resistenza istituzionale e politica.

Il presidente della Figc Giovanni Malagò sta infatti seriamente valutando lo stop all’operazione.

A scatenare la bufera attorno al profilo dell’ex campione del mondo, un intricato caso geopolitico e commerciale che porta direttamente in Russia.

Il nodo contrattuale: tra lo United FC di Dubai e il colosso di betting Fonbet

Il tecnico è legato da un contratto con lo United FC di Dubai, club la cui proprietà fa capo all’imprenditore russo Sergey Lomakin. Ma a far discutere è soprattutto il ruolo di Pirlo come global ambassador di Fonbet,. E’ una delle più importanti agenzie di scommesse del mercato russo, strettamente interconnessa al panorama imprenditoriale dello stesso Lomakin.

La presenza del marchio di betting e l’immagine di Pirlo associata a un brand moscovita in tempi di sanzioni internazionali hanno riacceso i riflettori della politica italiana.

Dalle proteste dei partiti ai dubbi di Malagò: spunta l’ipotesi Mancini

L’ipotesi di affidare la guida della Nazionale a un tesserato legato a doppio filo a un marchio russo ha provocato una levata di scudi traversale.

I rilievi della politica

Esponenti di diversi schieramenti — tra cui Carlo Calenda, Pina Picierno e Mauro Berruto — hanno espresso forte contrarietà alla nomina. Sullo sfondo restano anche le riserve del ministro per lo Sport Andrea Abodi, che ha definito l’operazione sui nomi per la panchina «un azzardo».

Le verifiche legali della Figc

Di fronte al pressing crescente, Giovanni Malagò ha preso tempo e ha incaricato il pool legale della Federazione di esaminare nei dettagli la natura e le clausole dei contratti commerciali che legano Pirlo a Fonbet. Salta l’ipotersi di un annuncio del ct per martedì?

L’ipotesi del clamoroso dietrofront

Sebbene l’accordo stilato dalla coppia Maldini-Leonardo fosse ormai alle battute finali, l’ostacolo d’immagine spinge Malagò a valutare l’annullamento della trattativa.

Uno scenario che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe persino riaprire uno spiraglio per un ritorno in corsa di Roberto Mancini.

L’ottimismo dall’entourage di Pirlo: “Pronti a sciogliere ogni legame”

Dal canto suo, il clan dell’ex centrocampista mostra serenità e punta a rassicurare i vertici della Federazione. Fonti vicine all’allenatore fanno sapere che ogni accordo commerciale e di sponsorizzazione — a partire da quello con Fonbet — verrà formalmente e immediatamente risolto nel momento in cui Pirlo si libererà dallo United FC per firmare il contratto pluriennale con l’Italia.

Le prossime ore si preannunciano decisive. Si tratta di capire se prevarrà l’impostazione tecnica voluta da Maldini o se la linea della prudenza politica dettata da Malagò porterà a un definitivo cambio di rotta.