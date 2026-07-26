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Stabilimenti balneari, scoppia la polemica. Vietare i panini e bibite da casa è una vergogna

Un’ondata di divieti ingiustificati sta trasformando le spiagge italiane in territori senza diritti,.

di Gianluca Pascutti - 26 Luglio 2026

Sempre più stabilimenti balneari espongono cartelli che vietano di portare cibo e bevande da casa. Una scelta che sta generando sdegno perché colpisce proprio chi paga per avere un servizio e in linea con i costi richiesti. Il problema è che questo divieto non ha alcun fondamento giuridico. Le spiagge sono beni demaniali e il concessionario non può imporre obblighi di consumo. Il cliente acquista un servizio, non la rinuncia alla propria libertà.

Cosa dice la legge e perché il divieto è illegittimo

La normativa italiana è chiara da sempre, nessuno può impedire a un cittadino di portare acqua, frutta o un panino sotto l’ombrellone. I gestori degli stabilimenti balneari possono regolamentare gli spazi, ma non possono imporre un acquisto obbligatorio al bar del lido. È un punto essenziale perché tutela il diritto di accesso al mare senza costi aggiuntivi non previsti. Il divieto di introdurre alimenti è quindi privo di valore e rappresenta una forzatura che rischia di trasformare un servizio pubblico in un recinto privato.

Il contesto: spiagge sempre più ridotte e prezzi in crescita

Il malumore nasce anche da un quadro più ampio. Le spiagge pubbliche diminuiscono ogni anno e le aree in concessione aumentano. Questo restringe gli spazi gratuiti e costringe molte famiglie a rivolgersi agli stabilimenti. A questo si aggiunge il carovita, che ogni mese alleggerisce i conti correnti dei cittadini. In questo scenario, vietare un panino portato da casa appare come un gesto fuori luogo, che ignora le difficoltà reali di chi cerca solo una giornata di mare senza spese eccessive.

Il diritto al decoro non giustifica abusi

È giusto pretendere ordine, pulizia e rispetto degli altri bagnanti negli stabilimenti balneari. È giusto che chi paga abbia un servizio adeguato. Ma non è accettabile che il concetto di decoro venga usato per vietare una borsa frigo o una bottiglietta d’acqua. Il decoro non può diventare un pretesto per obbligare i clienti a consumare al bar, soprattutto quando i prezzi sono spesso fuori portata.

Una questione di rispetto

Il mare deve restare accessibile. Imporre divieti illegittimi significa colpire proprio chi sostiene gli stabilimenti balneari con il proprio denaro. E mentre il costo della vita cresce, difendere la possibilità di portare cibo e bevande da casa non è solo una battaglia di principio è una questione di rispetto verso i cittadini.

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