Preferenze legge elettorale: ok di FDI, Lega e Forza Italia
Dopo settimane di stallo e dubbi, la maggioranza sembra ricompattarsi sulla riforma della legge elettorale
Legge elettorale, Forza Italia si convince, come FdI e Lega sulle preferenze. Si stringono i tempi alla Camera.
Ore decisive sulle preferenze
L’aula della Camera si appresta a vivere ore decisive per il futuro della nuova legge elettorale. Secondo quanto si apprende da autorevoli fonti parlamentari, la Lega sarebbe orientata a votare a favore dell’emendamento sulle preferenze presentato in extremis da Fratelli d’Italia, insieme a Noi Moderati e Udc.
La votazione, attesa tra la serata di oggi e la mattinata di domani, uno snodo cruciale per gli equilibri interni al centrodestra e per le regole del gioco delle prossime Politiche del 2027.
Il testo della modifica
Il testo prevede l’introduzione della tripla preferenza di genere (con alternanza uomo/donna) su un totale di sei nomi in lista, salvaguardando unicamente la figura del capolista, che rimarrebbe bloccato.
Una virata netta rispetto all’impostazione iniziale della riforma, nata inizialmente su un sistema a liste completamente bloccate.
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I rumors dal Transatlantico e le praterie di Vannacci
Dietro il posizionamento dei partiti, logiche strategiche profonde. I rumors di Palazzo raccontano che l’improvvisa accelerazione di FDI – ora seguiti dalla Lega – sulle preferenze, caldeggiata dal responsabile organizzazione Giovanni Donzelli, sia legata a due timori specifici.
Lo spettro della Consulta
Monta la paura diffusa nella maggioranza che una legge basata interamente su liste bloccate possa essere abbattuta dal muro della Corte Costituzionale tramite un ricorso preventivo.
Il “fattore” Vannacci
Negli scorsi mesi, le critiche interne alla destra sollevate dall’eurodeputato Roberto Vannacci contro le nomine calate dall’alto avevano aperto una faglia.
Aprire alle preferenze toglie argomenti a chi accusa i vertici romani di voler blindare i futuri parlamentari.
La decisione della Lega di convergere sull’emendamento
Inizialmente non firmato dal partito di Matteo Salvini, il testo risponde alla necessità di non farsi scavalcare a destra sul tema della democrazia diretta e della scelta dei candidati, blindando al contempo la tenuta della coalizione.
Il rebus di Forza Italia e l’incognita del voto segreto
Il vero punto di domanda nell’emiciclo della Camera era Forza Italia. Gli azzurri continuavano a manifestare forti riserve sul meccanismo delle preferenze, storicamente ritenuto dispendioso e rischioso per la stabilità interna dei partiti medi.
Con Forza Italia formalmente sfilata dalla firma dell’emendamento, lo scenario del voto segreto richiesto dalle opposizioni avrebbe spaventato i pianificatori della maggioranza.
Con i franchi tiratori in azione, a rischio l’emendamento. Così costringendo il centrodestra a ridiscutere l’intera architettura del premio di maggioranza (fissato al 42%) e lo sbarramento nazionale.
In tarda mattinata, pure l’ok degli azzurri. Dopo settimane di stallo e dubbi, il cambio di rotta azzurro, con l’orientamento finale a favore del testo depositato da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc.
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