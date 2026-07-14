Esteri

Morto a 71 anni il senatore Lindsey Graham: l’ultimo falco del Senato americano

Stroncato da un malore dopo il rientro da Kiev

di Cinzia Rolli - 14 Luglio 2026

Dalla nostra inviata – Il senatore repubblicano statunitense Lindsey Graham, uno dei più stretti e influenti alleati del presidente Donald Trump, è morto improvvisamente sabato 11 luglio, all’età di 71 anni.

Il presidente Donald Trump ha dichiarato domenica che il senatore lo ha chiamato poche ore prima della morte per discutere dell’avanzamento del SAVE America Act, aggiungendo che il repubblicano della Carolina del Sud sembrava stanco dopo il ritorno dall’Ucraina, ma comunque di buon umore.

“Ciò che rende tutto ancora più strano è che ieri sera ho ricevuto una sua chiamata, verso la tarda serata, forse intorno alle sette, in cui mi avvertiva che eravamo pronti per il SAVE America Act. Stava spingendo il SAVE America Act come un pazzo.” Queste le parole di Trump.

Parlando al telefono durante il programma “Meet the Press” della NBC, il Presidente americano ha spiegato che l’ultima chiamata di Graham rende l’idea dell’instancabile etica nel lavoro e della dedizione al servizio pubblico del defunto senatore.

Dopo poche ore dalla telefonata, la notizia del decesso del politico repubblicano per una breve e improvvisa malattia non meglio specificata.

“Può essere stata la sua ultima chiamata. Non lo so esattamente, ma ho ricevuto un messaggio verso l’una di notte da una delle persone del suo ufficio che mi avvertiva della sua dipartita,” ha detto Trump. “Per me era come un membro della famiglia. È davvero difficile, in realtà.”

Il Presidente ha ricordato che Graham aveva una capacità unica di lavorare oltre le linee guida del partito e raggiungere obiettivi legislativi difficili.

“Era un tale sostenitore” ha detto Trump. “Se voleva ottenere qualcosa aveva un’abilità speciale. È riuscito a gestire i democratici. Se avevo un problema, un vero problema, non chiedevo spesso, ma se avevo un problema con un democratico, lui poteva risolverlo. Era davvero un grande politico.”

Graham amava servire il Senato ed era pronto a vincere un altro mandato.

“Non c’era nessuno come lui,” ha dichiarato il Tycoon. “Amava essere un politico, e avrebbe vinto le elezioni. Avrebbe vinto alla grande. Se voleva ottenere qualcosa, se pensava di avere ragione e aveva persone contro di lui, poteva essere molto duro in realtà, ma era una brava persona.”

Alla domanda se Graham avesse detto di sentirsi male durante la conversazione, Trump ha risposto che il senatore ha solo specificato di essere stanco per il viaggio.

Il Presidente ha ricordato che Graham visitava spesso la Casa Bianca e fungeva da barometro affidabile del sentimento del Senato.

Interrogato su chi dovrebbe sostituirlo, Trump ha chiarito di avere già qualcuno in mente ma ha rifiutato di specificare la persona, affermando che è “ancora troppo presto.”La successione di Graham e il seggio conteso in Senato

Secondo la legge della Carolina del Sud, il governatore Henry McMaster è tenuto a nominare un successore temporaneo fino alla scadenza del mandato attuale di Graham al Senato del 3 gennaio.

Si prevede ampiamente che il governatore scelga un repubblicano, preservando l’attuale maggioranza di 53 seggi del GOP al Senato.

Tra i nomi che circolano c’è quello di Richard Perry, capo di gabinetto di lunga data e consigliere politico più stretto di Graham.

Perry è visto da molti repubblicani come una nomina ad interim logica a causa della sua relazione durata decenni con il defunto parlamentare.

Graham diventa il primo senatore della Carolina del Sud a morire in carica dai tempi del legislatore democratico Olin D. Johnston nel 1963.

È anche il primo senatore dello Stato di Palmetto a perdere la vita dopo aver ottenuto la rielezione per un altro mandato.Da Kiev a Gerusalemme, gli omaggi internazionali

Omaggi alla sua figura politica sono arrivati da Washington, Kiev e Gerusalemme.

Graham era tornato venerdì dal suo decimo viaggio di guerra in Ucraina, dove aveva incontrato il presidente Volodymyr Zelenskyy e annunciato un accordo con l’amministrazione Trump per portare avanti un pacchetto di sanzioni contro la Russia.

Zelenskyy, in un post su X, ha definito il parlamentare “un vero difensore della libertà” e ha dichiarato che i due si erano incontrati due volte nell’ultima settimana per discutere di sanzioni e sforzi per la pace.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, anch’egli su X, ha scritto che Graham “aveva capito che la sicurezza di Israele e dell’America è inseparabile” e che “Gerusalemme ha perso uno dei suoi più grandi amici.”

Il Segretario Generale della NATO Mark Rutte ha dichiarato: “L’America piange un grande patriota. Sono stato privato di un caro sostenitore,” elogiando il repubblicano come una persona che “lavorava attivamente per porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina.”

Il Vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha reso omaggio al senatore Lindsey Graham tramite un lungo post sul suo profilo social ufficiale.

“Lindsey Graham proveniva da umili origini ed è diventato uno dei legislatori più influenti nella nazione più potente della Terra. La sua storia è stata fondamentalmente una storia americana. All’inizio del mio mandato al Senato, ricordo di aver avuto una discussione a pranzo con Lindsey a proposito di un disegno di legge sui finanziamenti all’Ucraina e di aver scoperto il giorno successivo che dietro le quinte stava spingendo per una legge sulle ferrovie a cui tenevo molto. Questo era Lindsey Graham. Ha combattuto strenuamente per le cose in cui credeva, ed era altrettanto pronto a battersi per te quando serviva.”La morte di Graham e gli equilibri sull’Ucraina

La morte improvvisa del senatore repubblicano, priva l’Ucraina del suo più potente alleato a Washington e rischia di stravolgere gli equilibri geopolitici del conflitto con la Russia. Graham rappresentava l’ultimo vero “falco” della politica estera tradizionale repubblicana e il solo intermediario capace di convincere Donald Trump a mantenere il supporto a Kiev.

Solo due giorni prima di morire infatti, il senatore repubblicano era a Kiev per annunciare un durissimo pacchetto di sanzioni bipartisan contro l’industria petrolifera russa, approvato preventivamente da Trump.

Nonostante il tentativo di varare la norma in memoria del legislatore deceduto, senza la sua leadership il testo rischia di arenarsi al Congresso.

Il vuoto di potere favorisce l’ala isolazionista del movimento MAGA, intenzionata a tagliare i fondi a Kiev per spingere verso un rapido disimpegno militare degli Stati Uniti.

L’ex brigadiere generale Blaine Holt e il tenente colonnello in pensione Tony Shaffer, parlando domenica su Newsmax, hanno dichiarato che la morte del senatore Lindsey Graham potrebbe rimodellare la politica statunitense verso l’Ucraina rimuovendo il principale sostenitore del Senato di azioni più dure contro la Russia.

I veterani militari hanno detto al “Wake Up America Weekend” che l’assenza di Graham lascia incertezza sul futuro della legislazione che impone ulteriori sanzioni alla Russia.

Con la morte di Graham, il Partito Repubblicano non perde solo un leader carismatico, ma l’ultimo esponente di una destra interventista ed europeista che sembra ormai appartenere al passato.