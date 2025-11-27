Economia

Mps-Mediobanca: indagati Caltagirone, Milleri e Lovaglio

Il risiko bancario non finisce mai: spunta l'inchiesta a Milano

di Pietro Pertosa - 27 Novembre 2025

Risiko bancario, il nuovo capitolo si gioca in Procura a Milano: aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza, indagati Francesco Gaetano Caltagirone, Francesco Milleri e Luigi Lovaglio. La notizia, anticipata dal Corriere della Sera, è destinata a fare molto rumore. Nel mirino dei magistrati del capoluogo milanese ci sarebbe la scalata di Monte dei Paschi su Mediobanca. Uno dei capitoli più divisivi, a dir poco, del risiko bancario che ha interessato il panorama creditizio italiano negli ultimi mesi.

Indagati Caltagirone, Milleri e Lovaglio

L’inchiesta riguarda l’ipotesi di reato di aggiotaggio e di ostacolo alle autorità di vigilanza. I magistrati indagano su un presunto accordo relativo all’offerta pubblica di scambio che è stata lanciata, con successo, da Rocca Salimbeni sull’istituto di credito milanese di Piazzetta Cuccia. La presunta intesa non sarebbe stata comunicata alle autorità di vigilanza che avrebbero dovuto riceverne comunicazione. Né la Consob, né l’Ivass e nemmeno la Bce. Nel registro degli indagati ci sono anche, in qualità di persone giuridiche, il gruppo Caltagirone e l’holding Delfin vicina alla famiglia Del Vecchio.

La lente dei magistrati

Nel registro degli indagati, dunque, finiscono Francesco Gaetano Caltagirone, l’amministratore delegato di Delfin, Francesco Milleri, e l’ad di Mps Luigi Lovaglio. Sotto la lente degli inquirenti ci sono la cessione di quote di Mps da parte del Mef con l’ultimo ABB gestito da Banca Akros del novembre 2024 per il collocamento sul mercato del 15% del capitale di Rocca Salimbeni e la successiva Offerta pubblica di scambio con cui Mps ha acquisito il controllo, tra marzo e gennaio 2025, dell’istituto di Piazzetta Cuccia. Una vicenda che riapre il capitolo Mps-Mediobanca della lunga guerra del risiko bancario proprio nel giorno in cui l’ad Unicredit, Andrea Orcel, si è recato al Senato per mettere, definitivamente, la parola fine sulla vicenda Banco Bpm.