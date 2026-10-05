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Elon Musk si separa e ne parla tutto il mondo

Lo strappo riporta al centro del dibattito globale la visione di Musk sulla lotta al declino demografico, perseguita attraverso una rete di famiglie e figli avuti da più partner

di Daniel Walker - 5 Ottobre 2026

Musk, addio a Shivon Zilis: la rottura con la madre di 4 dei suoi figli riapre il caso sul modello familiare del tycoon.

Musk si separa

La fine della relazione tra Elon Musk e Shivon Zilis — dirigente di Neuralink e madre di quattro dei quattordici figli del fondatore di Tesla e SpaceX — travalica le cronache rosa per riaccendere il dibattito pubblico sul controverso modello familiare ed demografico dell’uomo più ricco del mondo.

Rivelata dalla stessa Zilis su X attraverso un lungo messaggio di sfogo («Passati dall’amore alla rottura in una settimana»), la brusca separazione mette in luce tre aspetti centrali del fenomeno Musk:

La trasparenza e il potere dei media

Annunciata ed esposta direttamente sulla piattaforma di proprietà di Musk, la rottura evidenzia come la vita privata e la gestione dell’immagine pubblica dell’imprenditore coincidano sui suoi stessi canali di comunicazione.

Il peso politico e sociale della storia

Negli ultimi anni Zilis non è stata soltanto la compagna di Musk, ma una figura chiave nel suo cerchio ristretto. Per anni, apparsa al suo fianco durante incontri riservati con l’élite politica internazionale e testimone nei processi societari del gruppo.

La “filosofia della natalità”

Lo strappo riporta al centro del dibattito globale la visione di Musk sulla lotta al declino demografico, perseguita attraverso una rete di famiglie e figli avuti da più partner. E solleva interrogativi etici e legali sulla stabilità e sulla gestione dell’affidamento condiviso di una progenie così numerosa.