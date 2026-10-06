Cronaca

Mattone in testa all’arbitro, 12 denunce a Ischia

di Paolo Diacono - 6 Ottobre 2026

Un mattone contro l’arbitro: scattano le denunce a Ischia. I fatti si sono verificati il 26 settembre scorso. Durante la partita tra Asd Lacco Ameno e il Real San Giovanni Frattaminore. Un match evidentemente sentito fin troppo dai tifosi. Che hanno riversato la loro frustrazione contro l’arbitro, di appena 19 anni, mandato a dirigere la partita. Il giovane è stato colpito alla tempia ed è stato necessario, per lui, ricorrere alle cure dei sanitari del 118 anche se poi ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Arbitro colpito da un mattone

I carabinieri hanno immediatamente fatto partire le indagini. Hanno passato al setaccio le immagini delle telecamere di sorveglianza. E hanno individuato almeno dodici persone tra quelle coinvolte nell’episodio. In particolare, a finire nei guai, due giovanissimi. Un ragazzo incensurato di 21 anni e un 26enne che, invece, è già noto alle forze dell’ordine. Entrambi sono accusati di aver scavalcato la recinzione, del lancio di pietre sul terreno di gioco e violazione dell’ordinanza comunale che vieta l’accesso alle tribune, chiuse per lavori e interdette dal 2022.

Tutti gli indagati

Ma ci sono altre dieci persone indagate per i disordini che hanno portato al mattone lanciato contro l’arbitro. Cinque persone sono state denunciate per essere entrate nell’impianto in violazione dello stesso divieto, ossia quello disposto dalle autorità comunali. Infine, altre cinque persone sono state denunciate ma con l’accusa di falsa testimonianza. La loro versione dei fatti sarebbe stata “confezionata” per evitare guai agli altri tifosi. Tre di loro risulterebbero già raggiunti dal Daspo.

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