Cronaca

Omicidio a Roma Est: la scoperta nel parco a via Hortis

La vittima uccisa da una coltellata tra gola e torace. L'ondata di violenza che fa paura

di Pietro Pertosa - 6 Ottobre 2026

Omicidio a Roma Est. Rinvenuto il corpo senza vita di un uomo che, per il momento, non è stato ancora identificato. Con ogni probabilità, però, si tratta di uno straniero. Si ritiene che possa trattarsi di un nordafricano dall’età apparente tra i 20 e i 25 anni. Forse l’hanno ucciso altrove e poi, chi gli ha tolto la vita, ha abbandonato il corpo a Villa Gordiani, nell’area a est di Roma. Il cadavere è stato ritrovato all’interno del parco di villa Hortis. Una zona in cui c’è tanto, troppo, degrado e dove insistono diverse sistemazioni di fortuna.

Omicidio a Roma Est, si indaga nello spaccio

Tra le ipotesi investigative privilegiate potrebbe esserci quella di un regolamento di conti interno a gang dedite allo spaccio di droga. Per il momento nessuna pista è tralasciata dagli inquirenti. L’uomo a Roma è stato rinvenuto cadavere nella mattinata di ieri, intorno a mezzogiorno. I resti della vittima erano su un marciapiede. Addosso un giubbino, una maglietta e un paio di pantaloncini. Niente documenti né cellulare. Sull’omicidio indagano i poliziotti della Squadra Mobile di Roma. Gli agenti hanno già provveduto ad acquisire i filmati della videosorveglianza della zona. Ogni frame sarà millimetricamente vagliato per trovare elementi che possano ricondurre all’identità degli assassini.

In attesa dell’autopsia

I resti della vittima dell’omicidio a Roma Est sono stati portati a Tor Vergata. Sarà necessario procedere con l’autopsia. Gli inquirenti vogliono capire cosa sia accaduto. Le ferite, una fatale immediatamente sotto la clavicola, sembrano profonde. Sul terreno tracce di sangue. Ma non si esclude che l’uomo possa essere stato aggredito altrove e poi “portato” nell’area di via Hortis. Bisognerà capire se ci è arrivato già morto o agonizzante.

Un’ondata di violenza

L’omicidio a Roma Est è solo l’ultimo capitolo di un’ondata di violenza che attraversa la Capitale. Pochi giorni fa si era registrato un altro accoltellamento, fatale, nell’area del parco Fabio Montagna che si trova alla Rustica. Fatti, questi, verificatisi subito dopo lo sgombero dello stabile di via Tallone, a Tor Sapienza. Nell’ambito dello stesso episodio, un’altra persona era stata ferita a coltellate. Gli investigatori stanno cercando eventuali elementi. Che possano mettere in collegamento, o smentirne la “vicinanza”, i tremendi fatti di cronaca che si stanno verificando in città.

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