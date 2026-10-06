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Hermès, la borsa dei desideri. Ma a quale prezzo?

di Claudia Valore - 6 Ottobre 2026

La vuoi di quel colore, di quella misura, con quelle finiture. Hai anche deciso quanto sei disposto a spendere. Adesso manca soltanto comprarla. Soltanto, appunto.

Con una Birkin, avere il denaro necessario non significa riuscire a portarsi a casa il modello che si cerca. La maison precisa che Birkin e Kelly vengono vendute esclusivamente nelle proprie boutique fisiche e che, vista l’elevata richiesta, la combinazione desiderata potrebbe non essere disponibile. Puoi aspettare. Oppure cercarla da un rivenditore, dove potrebbe essere già pronta per te. Stessa destinazione, percorsi diversi. E soprattutto prezzi diversi.

Benvenuto nel cosiddetto Hermès game: la borsa è il desiderio, ma quanto sei disposto a spendere e ad aspettare per realizzarlo?

Un foulard oggi, una Birkin domani. Forse.

Il primo termine che devi conoscere è pre-spend: gli acquisti che effettui prima di ricevere una proposta per una delle borse più richieste. Foulard, cinture, sandali, abbigliamento, oggetti per la casa. Sono tutti prodotti che contribuiscono a costruire uno storico e ad alimentare il rapporto.

Tradotto: non esiste una formula pubblica del tipo “compra tre cinture, due foulard e sblocca una Birkin”.

Il punto interessante, dal lato del marketing, è l’effetto che questa dinamica può produrre. Entri con in mente una borsa e, nel frattempo, compri altri prodotti, scopri nuove collezioni, torni in negozio. Un desiderio iniziale può trasformarsi in una relazione commerciale continuativa.

Naturalmente, quei sandali possono piacerti davvero. Ma potresti comprarli anche nella speranza di avvicinarti alla borsa, e la stessa spesa finisce così per assumere due significati: un oggetto da usare e un passo verso qualcosa che ancora non possiedi.

Ed è qui che il meccanismo mostra tutta la sua forza: il prodotto più ambito può generare vendite ancora prima di essere venduto.

Il “Wish”: esprimere una preferenza non significa prenotare

Poi arriva il wish. Secondo le testimonianze raccolte da PurseBop, alcune boutique, soprattutto europee e britanniche, permettono di registrare preferenze su modello, dimensioni, colori e hardware, cioè le finiture metalliche.

Esprimi un desiderio. Poi aspetti.

E quando finalmente arriva una disponibilità, non è detto che corrisponda esattamente a ciò che avevi richiesto. C’è chi racconta di aver accettato comunque, dopo mesi. Semplice disponibilità limitata o un meccanismo che rende più difficile dire di no? Il dilemma, però, è comprensibile: la prendo così oppure continuo ad aspettare quella che voglio davvero? Dopo mesi di attesa, quando arriva la chiamata della boutique può essere difficile lasciarsi sfuggire l’occasione.

È una possibile lettura psicologica della dinamica: quanto più tempo e aspettative hai investito nell’attesa, tanto più può diventare difficile rinunciare quando si presenta finalmente un’occasione.

Birkin: Non basta rendere una borsa introvabile

Sarebbe facile riassumere tutto con “basta rendere una borsa introvabile”.

Ma un oggetto che nessuno desidera, anche se rarissimo, rimane un oggetto che nessuno desidera.

Hermès fonda ufficialmente la propria strategia su creatività, artigianalità e distribuzione esclusiva. Lascia inoltre ai responsabili delle boutique libertà nella selezione degli assortimenti: anche il negozio e il rapporto con il cliente diventano parte dell’esperienza.

La scarsità non va quindi raccontata automaticamente come una finzione. La maison investe per aumentare la produzione: nel settembre 2025 ha inaugurato la ventiquattresima manifattura di pelletteria, annunciando ulteriori aperture. Nello stesso anno ha registrato 16 miliardi di euro di ricavi e un margine operativo ricorrente del 41%. Numeri che descrivono la forza dell’intero modello, senza dimostrare quanto dipenda da ciascuna pratica commerciale.

La lettura di marketing è questa: qualità, riconoscibilità e accesso limitato possono rafforzarsi a vicenda. La Birkin è già molto richiesta; la difficoltà di ottenerla può aumentarne ulteriormente l’attrattiva.

E se volessi una Birkin subito?

Qui entra in scena il mercato secondario. Se un rivenditore possiede esattamente il modello che stai cercando, puoi comprarlo senza aspettare che sia la boutique a contattarti.

Comodo. Il conto, un po’ meno.

Secondo Sotheby’s, nel 2026 una Birkin 25 in pelle Togo costa circa 13.500 dollari nelle boutique statunitensi. Per esemplari in pelle in condizioni store-fresh, sostanzialmente come appena usciti dal negozio, la casa d’aste indica una fascia tipica di 25.000–30.000 dollari sul mercato secondario, secondo colore e anno.

Il confronto equivale a un sovrapprezzo indicativo tra l’85% e il 122%. Questo mostra che, per determinate borse, pagare circa il doppio del listino è una possibilità concreta. Perché farlo? Perché chi compra può attribuire un valore alla disponibilità immediata, alla combinazione esatta di colore e finiture, alla possibilità di concludere l’acquisto senza altre incognite.

In altre parole, parte di quel sovrapprezzo è il prezzo da pagare per saltare l’attesa.

Un gioco senza una soglia garantita

Il ruolo delle spese precedenti è stato contestato anche negli Stati Uniti, dove alcuni clienti hanno accusato Hermès di subordinare l’accesso alle Birkin alla spesa in altri prodotti.

Nel settembre 2025 un giudice federale ha respinto le pretese antitrust, ritenendo insufficienti le argomentazioni presentate dai ricorrenti. La decisione non ha stabilito una regola ufficiale di acquisto né garantito una borsa a chi raggiunge una certa cifra.

Ed è proprio l’assenza di una certezza sul risultato a rendere la scelta interessante. Chi ama l’intero universo Hermès può vivere le spese e il rapporto con la boutique come parte del piacere. Chi vuole soltanto una precisa Birkin può considerarli un iter troppo lungo o incerto.

Vuoi portarti a casa una borsa di lusso. La domanda è: a quale prezzo? E quanto di quel prezzo preferisci pagare in denaro, anziché in attesa?

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