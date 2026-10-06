Politica

Legge elettorale, l’ok della Camera all’articolo 1

La tabella di marcia concordata in Conferenza dei capigruppo punta dritta alla conclusione dell'esame delle singole disposizioni

di Giorgio Brescia - 6 Ottobre 2026

Fiducia alla Camera sulla legge elettorale: via libera all’articolo 1 con 226 voti, adesso l’iter verso il voto finale.

L’Aula di Montecitorio ha superato il primo grande scoglio politico istituzionale della settimana, approvando la questione di fiducia posta dal governo sull’articolo 1 della nuova legge elettorale. La votazione per appello nominale si è conclusa con il responso numerico di 226 voti a favore, 147 voti contrari e 3 astensioni. Così, conferma la tenuta e la compattezza dei gruppi della maggioranza parlamentare sul provvedimento già transitato e modificato tra i banchi del Senato.

Il testo al centro del provvedimento recepisce le novità e i correttivi introdotti nel corso del precedente passaggio parlamentare, concentrandosi sui meccanismi di rappresentanza e sulle modalità di espressione del voto. Il ricorso alla fiducia, blindando l’articolo 1, ha permesso all’esecutivo di tagliare i tempi di discussione di fronte a un calendario dei lavori particolarmente fitto e serrato.

Quali sono i prossimi passaggi procedurali?

Superata la prova della fiducia sul primo articolo, la marcia della legge elettorale non si ferma. L’iter all’interno dell’emiciclo di Montecitorio prevede ora l’immediata prosecuzione dell’esame dei restanti articoli del provvedimento e della lunga serie di ordini del giorno depositati dai gruppi parlamentari.

La tabella di marcia concordata in Conferenza dei capigruppo punta dritta alla conclusione dell’esame delle singole disposizioni. Obiettivo, calendarizzare e chiudere la votazione finale sull’intero testo legislativo nei prossimi giorni, prima di completare il percorso istituzionale previsto per l’entrata in vigore delle nuove norme di voto.