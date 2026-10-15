Esteri

Musk silura Zelensky: “E’ il momento che se ne vada”

Il twitt del tycoon dopo l'intervista al Financial Times, il nodo di Starlink a Kiev

di Pietro Pertosa - 15 Ottobre 2026

Elon Musk dà il benservito a Zelensky. Le primissime reazioni alla dura intervista di Volodymyr Zelensky al Financial Times non tardano ad arrivare. Il capo di X, che ha provveduto a depotenziare i servizi di Starlink messi a disposizione di Kiev fin dall’inizio della guerra contro la Russia, ne ha abbastanza dell’attuale governo ucraino e del suo più alto rappresentante. Un commento, al solito, breve ma che lascia davvero poco margine all’interpretazione. Pure Musk è stanco.

Musk: “Zelensky vada via”

Proprio sulla sua piattaforma di X, Elon Musk ha commentato l’intervista e le dichiarazioni di Zelensky. Con durezza e un invito che non sembra ammettere alcuna replica: “Quindi questo massacro continuerà, è il momento che Zelensky se ne vada”. Una glossa senza infingimenti dopo che il presidente ucraino aveva affermato di voler riprendere a bombardare le raffinerie russe sancendo, di fatto, la fine della tregua energetica annunciata, evidentemente senza troppo successo, dal presidente americano Donald Trump.

L’appello su Starlink

Le parole di Elon Musk, però, hanno anche un altro significato. Che è molto più incisivo. Già, perché Zelensky aveva rivolto, dal Regno Unito, un appello proprio a Musk affinché riattivasse i servizi di Starlink. Il messaggio di questa mattina sembra una risposta, profondamente negativa, a quella richiesta. “Spero che sia un errore, magari un grosso problema tecnico. Non lo so, ma chiediamo che venga riattivato”. Non accadrà.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI ESTERI