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Triplo quarto azzurro Garros: scatta polemica diritti tv

Slitta al 2030 l'effetto del decreto Mimit

di Giorgio Brescia - 3 Giugno 2026

Flavio Cobolli

Mercoledì storico al Roland Garros: triplo quarto azzurro con Cobolli e il derby Berrettini-Arnaldi.

Garros azzurro

L’Italia del tennis scrive una pagina leggendaria sulla terra rossa di Parigi. Per la prima volta nell’Era Open, tre tennisti azzurri disputano contemporaneamente i quarti di finale di uno Slam, garantendo alla delegazione tricolore una storica presenza in semifinale sul prestigioso Court Philippe-Chatrier.

Gli orari reali del centrale: la scaletta dei match a Parigi per il triplo quarto azzurro

Il programma ufficiale di oggi, mercoledì 3 giugno, sul campo principale prevede una fitta sequenza di incontri che inciderà sulla programmazione reale delle sfide maschili. Ad aprire la giornata sul Philippe-Chatrier sono i due quarti di finale del singolare femminile (Kalinskaya-Chwalinska seguiti da Sabalenka-Shnaider). La programmazione si svilupperà secondo precisi blocchi orari.

Flavio Cobolli vs Félix Auger-Aliassime

Il match è inserito come terzo incontro sul centrale con un orario teorico “non prima delle 13:20. Tuttavia, l’ingresso sul terreno di gioco effettivo è previsto attorno alle ore 15:00 o poco dopo, in stretta dipendenza dalla durata delle maratone femminili.

Il derby Matteo Berrettini vs Matteo Arnaldi

Sarà il piatto forte della prestigiosa sessione serale parigina. I due tennisti azzurri faranno il loro ingresso in campo non prima delle ore 20:15, sotto i riflettori e davanti al pubblico delle grandi occasioni.

L’impresa azzurra senza i “big”

Il traguardo raggiunto assume contorni ancor più straordinari se si analizza il cammino complessivo dei nostri atleti. La storica tripletta ai quarti di finale si è concretizzata senza il contributo delle punte di diamante teoriche.

Jannik Sinner è stato costretto al ritiro anticipato al secondo turno a causa di un malore per stress e calore, mentre Lorenzo Musetti e Luciano Darderi si sono fermati nei turni precedenti. L’onore azzurro è custodito da storie di pura resilienza sportiva.

Matteo Arnaldi si presenta al derby dopo un’epica battaglia di 5 ore contro Frances Tiafoe terminata a notte fonda. Il ligure ha confessato di aver superato i duri problemi fisici al piede che lo avevano fatto scivolare al numero 104 del ranking Atp, festeggiando una rinascita che lo proietta virtualmente alla posizione numero 53.

Flavio Cobolli, d’altro canto, dovrà contrastare il canadese Auger-Aliassime, il quale ha già iniziato a corteggiare gli spalti facendo leva sulla sua anima francofona per accattivarsi i favori del pubblico parigino.

Il caso dei diritti Tv: dove vedere i quarti di finale in streaming

Mentre a Parigi si consuma l’impresa sportiva, in Italia è esploso un piccolo caso mediatico legato alla trasmissione degli incontri. Nonostante il decreto del Mimit emanato a fine 2025 imponga la trasmissione in chiaro degli eventi sportivi di particolare rilevanza sociale con atleti italiani, i match odierni non saranno visibili gratuitamente. Il “chiaro” solo tra quattro anni.

A causa degli accordi di esclusiva blindati da Warner Bros Discovery fino al 2030, gli appassionati dovranno seguire i quarti di finale unicamente tramite i canali Eurosport e le piattaforme streaming collegate, tra cui Discovery+, DAZN, Sky e Prime Video.