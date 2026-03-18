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Nautica: allo Yacht Club de Monaco sfida tra chef, Carlo Cracco in giuria

di Redazione - 18 Marzo 2026

(LaPresse)A presiedere la giuria sarà lo chef due stelle Michelin Philippe Etchebest

Lo Yacht Club de Monaco si prepara a ospitare la 7a edizione della Superyacht Chef Competition. Il 2 aprile nove chef si sfideranno ai fornelli per conquistare il titolo di quest’anno. Organizzato dal centro di formazione La Belle Classe Academy dello YCM in partnership con Bluewater, l’evento punta a mettere sotto i riflettori una professione spesso poco conosciuta dal grande pubblico.

A presiedere la giuria sarà lo chef due stelle Michelin Philippe Etchebest, Meilleur Ouvrier de France. Al suo fianco, lo chef italiano Carlo Cracco, icona della cucina italiana contemporanea e tra i nomi più attesi di questa edizione. Insieme a lui giudicheranno i piatti in gara Marcel Ravin (Francia), tre stelle Michelin – due per il Blue Bay e una per il ristorante Elsa del Monte-Carlo Beach Hotel -; Duncan Biggs (Regno Unito), cofondatore di Ocean Wave Monaco ed ex chef di superyacht; Jeeny Maltese (Venezuela), presentatrice impegnata nella promozione delle cucine latinoamericane; e Tim Mälzer (Germania), ristoratore e volto noto della televisione.

La competizione è supervisionata dallo chef Philippe Joannès, Meilleur Ouvrier de France e consulente culinario dello Yacht Club de Monaco, insieme allo chef degli eventi YCM Simon Ganache, con il supporto di Frédéric Ramos, presidente dell’associazione Monaco Goût & Saveurs. Oltre alla tecnica, i concorrenti saranno valutati per la loro capacità di improvvisare, adattarsi ai vincoli e presentare un piatto equilibrato e curato nell’estetica: qualità fondamentali per chi cucina in mare. “Ospitare Philippe Etchebest a Monaco è parte di una splendida storia di amicizia e rispetto tra chef. Condividiamo la stessa convinzione che la cucina sia un’arte che si basa sulla trasmissione, su standard elevati e sulla passione”, afferma lo chef Philippe Joannès.

Gli chef in gara

Due dei nove yacht rappresentati in gara battono bandiera Yacht Club de Monaco, a testimonianza del forte coinvolgimento della comunità YCM in questo evento dedicato alla gastronomia a bordo. Gli chef in gara sono: Beatrice Cordy – M/Y Nectar (65 m), Gaia Botturi – M/Y Madame Kate (60 m), Tony Triest – M/Y Barbara (88,5 m), David Kempsey – S/Y Sagitta (46 m), Baptiste Liquito – M/Y Infinity Nine (35 m), Milan Popovic – M/Y Smiley (35 m), Aaron Thomas – M/Y Canvas (33 m), Paul Thinus Prinsloo – M/Y Moka (50 m) e Ilija Gojkovic – M/Y Emocean (38 m).

“In mare preparare il cibo è molto più di un semplice servizio: definisce la vita a bordo. Questa competizione mette in luce chef capaci di realizzare piatti degni dell’alta cucina, spesso lavorando da soli in spazi ridotti e con ingredienti che cambiano a ogni porto di scalo”, spiega Bernard d’Alessandri, direttore e segretario generale dello Yacht Club de Monaco.

La competizione

Il format della Superyacht Chef Competition è breve ma intenso, proprio come la realtà di questo mestiere. Pochi minuti prima dell’inizio viene rivelato agli chef un ingrediente misterioso: hanno quindi cinque minuti per immaginare e pianificare la ricetta prima che inizi la prova. Tutti gli ingredienti devono essere utilizzati, altrimenti sono previste penalità per lo spreco. La sfida diventa così un delicato equilibrio tra creatività, tecnica e capacità di mantenere la calma sotto pressione.

La competizione è fortemente sostenuta dalla La Belle Classe Academy, il centro di formazione dello Yacht Club de Monaco che, sin dalla sua apertura nel 2015, svolge un ruolo fondamentale nella preparazione dei futuri professionisti dello yachting grazie a numerosi corsi dedicati all’arte del servizio a bordo. Con l’obiettivo di promuovere la gastronomia in mare, l’Academy sostiene pienamente la Superyacht Chef Competition. Quest’anno anche gli studenti della scuola alberghiera di Monaco parteciperanno all’evento per osservare da vicino il lavoro degli chef di superyacht e scoprire il dietro le quinte di una professione in cui passione, rigore e creatività sono indispensabili ogni giorno. Il giorno precedente, il 1° aprile, i membri della giuria si riuniranno per la cena dei Grandi Chef, offrendo un primo assaggio dell’eccellenza culinaria che li attende.