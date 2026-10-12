Torino

Disordini al corteo di Askatasuna: la procura contesta l’associazione a delinquere a 16 imputati

di Redazione - 12 Ottobre 2026

La procura della Repubblica di Torino contesta il reato di associazione a delinquere, nell’udienza di lunedì 12 ottobre, l’ultima prima della sentenza, del processo Sovrano. Sono 16 gli imputati : si tratta di militanti di Askatasuna, del movimento No Tav e dello Spazio Popolare Neruda. Furono 18 le condanne comminate in primo grado, per reati minori e pene limitate in relazione ai disordini al corteo per il centro sociale tenutosi il 31 gennaio.

Pochi giorni fa sono state emesse 19 misure cautelari ed effettuate 14 perquisizioni in tutta Italia per gli scontri del 31 gennaio. Il tentato omicidio è l’accusa più grave e si lega all’episodio violento di un militante che avrebbe cercato di dare alle fiamme un mezzo della polizia, mentre un agente era a bordo. Tra gli appartenenti alle forze dell’ordine otre 100 furono i feriti, uno aggredito a martellate.

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