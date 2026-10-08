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Scontro Mentana – Gianfredi per il giornalismo, cosa è successo? VIDEO

Una lite emblematica tra due simboli di due mondi dell'informazione lontanissimi tra loro

di Daniel Walker - 8 Ottobre 2026

Scontro Mentana-Gianfredi: la lite che racconta il cortocircuito tra informazione tradizionale e nuovi media.

L’episodio: dalla provocazione al gesto di Enrico Mentana

L’influencer e “disturbatore” Gianfredi si è avvicinato al direttore del TG La7 Enrico Mentana per incalzarlo con domande di gossip sul presunto fidanzamento di “Manovella” Arcuri con un facoltoso anziano genovese.

Dopo un’iniziale tolleranza da parte del giornalista, la provocazione è degenerata quando Gianfredi ha esondato ponendo a Mentana domande del tutto personali, come si può verificvare nel video che ripubblichiamo.

Di fronte all’invadenza dell’intervistatore, Mentana ha perso l’aplomb e tolto direttamente il microfono dalle mani di Gianfredi per interrompere forzatamente la registrazione.

Chi è Gianfredi e come funzionano le sue “domande scomode”

Gianfredi è un esperto in sondaggi sociologici e un creator digitale noto per i suoi blitz satirici durante comizi e manifestazioni politiche, contesti nei quali rivolge ai presenti quesiti intenzionalmente surreali

Le sue incursioni sono state spesso rilanciate all’interno del programma radiofonico La Zanzara su Radio 24, condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo.

In una precedente occasione, durante un evento dei 5Stelle a Roma sul referendum costituzionale, Gianfredi si era presentato ponendo domande irriverenti all’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Domande su Ficarra e Picone e sulle preferenze tra escort russe o ucraine, prima di essere invitato ad allontanarsi dalla sicurezza e dai presenti.

L’informazione tradizionale vs i new media: la spaccatura tra due agende

La lite tra Mentana e Gianfredi evidenzia la tensione culturale e metodologica tra il giornalismo “normale” e le modalità operative della nuova generazione di content creator.

Temi discussi al convegno “La comunicazione politica al giorno d’oggi: linguaggi, strategie e nuovi media a confronto”. Nel panorama mediale convivono ormai due agende informative distinte: l’agenda dei quotidiani tradizionali e l’agenda digitale dei social network.

I dati del Digital News Report del Reuters Institute confermano questo mutamento strutturale. Oltre il 49% delle persone dichiara di informarsi primariamente attraverso i social media e gli smartphone. E solo il 12-15% dei fruitori continua ad affidarsi alla lettura dei giornali cartacei.

L’informazione tradizionale si fonda sul rispetto del decoro, dei tempi televisivi e della liturgia della conferenza stampa. I creator e i media digitali operano per catturare l’attenzione attraverso la provocazione, il linguaggio diretto e la ricerca della viralità.