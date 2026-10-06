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Il Nobel per la Fisica a Francis Halzen

Scopritore dei neutrini spaziali ad alta energia, il riconoscimento allo scienziato belga-americano

di Martino Tursi - 6 Ottobre 2026

Il premio Nobel per la Fisica va a Francis Halzen. Il riconoscimento allo scienziato dal doppio passaporto belga e americano per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dallo spazio. Professore emerito all’Università del Wisconsin-Madison, nonché direttore del suo Istituto di fisica delle particelle elementari. Tra le motivazioni dell’importantissimo riconoscimento ci sono “i contributi decisivi all’Osservatorio di neutrini IceCube e alla scoperta di neutrini ad alta energia di origine astrofisica”. Una scoperta che può davvero cambiare l’umanità.

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