Cultura & Spettacolo

Stefano Bini rimette in moto il viaggio d’Italia su Rai Isoradio

di Nicola Santini - 6 Ottobre 2026

Un viaggio lungo l’Italia, con la radio accesa e un posto libero per chi ha qualcosa da raccontare. È partita il 28 settembre su Rai Isoradio la quarta stagione di “Aggiungi un posto in macchina”, il programma ideato e condotto da Stefano Bini. L’appuntamento è il lunedì dalle 22 alle 23 e proseguirà fino a maggio 2027.

La formula resta quella che ha conquistato un pubblico crescente: tre ospiti per puntata, scelti tra esperti, autori, foodblogger, volti dello spettacolo e della politica, salgono idealmente a bordo per attraversare città e piccoli centri, riscoprendo ricette, tradizioni, luoghi simbolo e curiosità. Bini accompagna il viaggio con il suo stile pop e confidenziale, trasformando la strada in un pretesto per raccontare l’Italia attraverso sapori, memoria e persone.

Toscano, classe 1985, Bini ha alle spalle esperienze su Rai2 con “Il lato positivo”, Food Network con “Wild Food Maremma”, Rai Premium con “Road to Meraviglie” e “Le strade del Benessere” e LA7 con “L’Italia più bella che c’è!”. La passione per la cucina arriva da una famiglia che si occupa di ristorazione da sei generazioni. «La radio è sempre stata la mia passione fin da bambino», racconta. Il titolo cita volutamente “Aggiungi un posto a tavola” e ne raccoglie lo spirito: fare spazio a un nuovo compagno di viaggio significa accogliere storie e profumi diversi. Su Isoradio quell’invito diventa un’ora di racconti da ascoltare in macchina oppure a casa, lasciandosi guidare da chi l’Italia ama percorrerla prima ancora che raccontarla.

PER TUTTE LE NEWS DI CULTURA & SPETTACOLO