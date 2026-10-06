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Ancora un furto nei musei di Francia: rubata l’Apocalisse di Dalì

Il colpo nella notte tra domenica è lunedì: involata la copertina dell'Apocalisse, danni inquantificabili

di Maria Graziosi - 6 Ottobre 2026

Non c’è pace per i musei di Francia: rubato Il Libro dell’Apocalisse di Salvador Dalì. Il clamoroso furto, l’ennesimo, s’è registrato nel Centro d’Arte Contemporanea di Issoire, nel dipartimento francese del Puy-de-Dome. I ladri avrebbe colpito nella notte tra domenica e lunedì. Nel sacco dei banditi è finita la copertina del volume realizzata dal grande artista spagnolo Salvador Dalì. Un’opera che i magistrati francesi hanno riconosciuto di “grande valore”, sia artistico che evidentemente economico.

Non c’è pace nei musei francesi: un nuovo furto

L’opera faceva parte di una serie di capolavori che nel 1958 furono commissionati ai più grandi artisti del tempo. Tra cui, naturalmente, c’era a pieno titolo anche Salvador Dalì che si occupò di fare la copertina al Libro dell’Apocalisse. Una vera e propria opera d’arte, un paradosso nell’epoca dell’editoria “tascabile” che andava affermandosi e che si sarebbe definitivamente imposta da lì a qualche decennio. La copertina pesa 150 chili, in bronzo cesellato d’oro, conchiglie e pietre preziose. Ciò aggiunge al danno la beffa: i ladri che hanno portato a segno l’ennesimo furto nei musei francesi si sono organizzati e hanno avuto tutto il tempo per portar via l’oggetto (pesantissimo, ben 150 kg) dalle teche della struttura.

Dal Louvre al museo Renoir

Di certo c’è solo che il furto a Issoire, oltre ad aver lasciato basito il sindaco della città e senza parole l’intera cittadinanza, ha riportato immediatamente alla mente il caso del furto al museo del Louvre. Dove una banda di ladri (nemmeno troppo organizzati a quanto emerse dai filmati della videosorveglianza, CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO) riuscì a mettere le mani sul tesoro di Napoleone custodito nella Galleria Apollo. Nei mesi scorsi un altro colpo ha interessato il museo Renoir. La Francia è in bambola e il suo immenso patrimonio artistico e culturale è in pericolo?

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