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FIGC, oggi il voto sul commissariamento: Malagò nominato commissario

Il caso che riguarda il presidente è legato al mancato tesseramento al momento della candidatura alla presidenza

di Flavia Romani - 6 Ottobre 2026

La Giunta Coni ha approvato all’unanimità Giovanni Malagò commissario della FIGC. Il voto dei 15 membri sulla nomina del presidente della Federcalcio risolve il caso delle ultime settimane. La contesa, tra la Federazione e il Coni, era sul mancato tesseramento del presidente, eletto lo scorso 22 giugno con il 70% dei voti. La nomina sarà ufficiale con la ratifica del Consiglio Nazionale,

Malagò commissario, cosa succede

Già alla vigilia l’ipotesi sul tavolo era quella di affidare proprio a Malagò il ruolo di commissario straordinario della FIGC, trasformando così il commissariamento da una possibile rottura con l’attuale governance in una fase di transizione verso nuove elezioni.

La soluzione ha una logica precisa: evitare una lunga battaglia istituzionale e giudiziaria, garantire continuità alla Federcalcio e accompagnare rapidamente la federazione verso una nuova tornata elettorale. L’ipotesi che circola è quella di una fase commissariale di 60-90 giorni, al termine della quale si tornerebbe al voto. In questo scenario, Malagò potrebbe essere nuovamente candidato e presentarsi come unico nome alla presidenza, forte del consenso ottenuto nell’assemblea del 22 giugno.

L’elezione di Malagò alla Figc

Malagò era stato eletto presidente della FIGC il 22 giugno al primo scrutinio con il 68,58% delle preferenze, pari a 343,084 voti. Giancarlo Abete aveva ottenuto il 29,17%, mentre le schede bianche erano state il 2,25%. È proprio da quella elezione che nasce l’attuale controversia: il mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura è stato considerato dal Coni come una possibile violazione dell’ordinamento sportivo, mentre la FIGC ha raccolto pareri giuridici di segno opposto.