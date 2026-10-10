Nuova ondata di furti di account Whatsapp, i consigli della Polizia

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"Attenzione ai falsi concorsi online"

di Askanews - 10 Ottobre 2026

Milano, 10 ott. (askanews) – La Polizia di Stato segnala che c’è in corso una nuova ondata di furti di account Whatsapp e, in un video, spiega come non cadere nella truffa.

I messaggi fraudolenti diffusi tramite WhatsApp sono apparentemente inviati da contatti conosciuti. Il messaggio invita a votare una bambina impegnata in un presunto concorso di danza o in un’altra competizione online e contiene una fotografia accompagnata da un link. Quel collegamento rimanda a un sito malevolo che induce l’utente a inserire il proprio numero di telefono e successivamente comunicare un codice ricevuto sul proprio dispositivo.

Queste informazioni consentono ai criminali di completare la procedura di registrazione di WhatsApp su un altro dispositivo e impossessarsi dell’account della vittima. Una volta sottratto il profilo, possono utilizzare l’identità per contattare familiari e amici chiedendo denaro facendo leva su situazioni di apparente urgenza. La vittima, nel frattempo, può perdere l’accesso al proprio account e non essere più in grado di avvisare tempestivamente i propri contatti.

La Polizia suggerisce come proteggersi: diffidare da messaggi che invitano a votare persone, partecipare a concorsi o effettuare verifiche attraverso link esterni, anche quando sembrano provenire da contatti conosciuti; non inserire il proprio numero di telefono su siti raggiunti tramite link sospetti ricevuti in chat; non comunicare mai a terzi i codici ricevuti sul proprio dispositivo per l’attivazione o la verifica di WhatsApp; se WhatsApp si disconnette improvvisamente o vengono visualizzati avvisi relativi alla registrazione dell’account su un altro dispositivo, intervenire immediatamente per recuperarne il controllo; in caso di compromissione, avvisare quanto prima familiari e conoscenti attraverso altri canali, invitandoli a non rispondere a richieste di denaro o messaggi sospetti provenienti dal proprio numero; attivare la verifica in due passaggi con PIN nelle impostazioni di WhatsApp; segnalare l’accaduto attraverso i canali ufficiali della Polizia Postale e seguire le procedure previste per il recupero dell’account.

Per segnalazioni e informazioni è possibile rivolgersi alla Polizia Postale attraverso i canali ufficiali del Commissariato di PS Online.