F1, a Singapore Verstappen in pole e big nella sprint
Un sabato da assoluto protagonista sui cordoli di Marina Bay
Gp Singapore, Verstappen di forza: sua la pole position a Marina Bay davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton.
Verstappen big
Un sabato da assoluto protagonista sui cordoli di Marina Bay. Max Verstappen conquista con autorevolezza la pole position del Gran Premio di Singapore, fermando il cronometro sul tempo di 1:31.273. Si conferma così il pilota più veloce in pista nell’intenso weekend asiatico.
Per il quattro volte campione del mondo si tratta del secondo successo di giornata, dopo la vittoria ottenuta nella mattinata durante la gara Sprint sul bagnato, a testimonianza di un feeling perfetto tra l’olandese e la sua Red Bull sul tracciato cittadino.
Alle spalle del poleman scatterà la Ferrari di Charles Leclerc, staccato di pochissimi millesimi al termine di un qualifica tiratissima, seguito dall’altra Rossa di Lewis Hamilton.
Le due vetture di Maranello completano così una prima e seconda fila di altissimo profilo, confermando la crescita di competitività registrata dalla Scuderia italiana nelle ultime uscite stagionali e candidandosi a un ruolo di primo piano per la gara domenicale.
Dalla seconda fila in poi….
Sullo schieramento di partenza, la seconda fila si apre con il leader della classifica mondiale Kimi Antonelli. Il giovane talento della Mercedes, reduce dal quarto posto ottenuto nella Sprint con cui ha consolidato la propria leadership iridata, condividerà la fila con i rivali della McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri.
Partirà invece dal fondo della griglia George Russell, costretto a rimontare con l’altra Freccia d’Argento a causa della penalizzazione incorsa per la sostituzione della power unit sulla sua monoposto.
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