Cultura & Spettacolo

Murdoku 2, il fenomeno enigmistico torna in libreria: quando esce e dove trovarlo

di Emily Gabrielli - 10 Ottobre 2026

Ottanta nuovi casi, cinque epoche storiche e una macchina del tempo: Murdoku 2, il secondo volume di Manuel Garand per Magazzini Salani, torna dopo il successo del primo libro, che ha venduto 160mila copie in Italia.

Martedì 13 ottobre arriva nelle librerie italiane Murdoku 2 – Killer a spasso nel tempo, il secondo volume del fenomeno editoriale firmato da Manuel Garand e pubblicato da Magazzini Salani, che punta a conquistare nuovamente gli appassionati di enigmistica e gialli.

La formula resta quella che ha decretato il successo del primo libro: ottanta omicidi misteriosi da risolvere attraverso la logica, gli indizi e una griglia ispirata al sudoku. Questa volta, però, le indagini attraversano cinque epoche storiche, dalla Preistoria all’Antico Egitto, passando per il Medioevo, il Far West e l’età dei pirati.

Il successo del primo volume

I numeri spiegano la portata del fenomeno. Secondo i dati diffusi da Ansa, il primo Murdoku è stato il libro più venduto in Italia nel 2026, con 160mila copie vendute e undici ristampe. Un risultato che conferma l’interesse per un formato capace di mescolare lettura, gioco e investigazione, coinvolgendo anche chi normalmente non frequenta i libri di enigmistica. Sui social, inoltre, lettori e creator condividono tentativi di soluzione e sfide, trasformando i rompicapi in un’esperienza collettiva.

L’idea alla base del progetto è semplice: trasformare il lettore in un detective, chiamato a individuare il colpevole attraverso un ragionamento per esclusione. Non basta leggere la descrizione del delitto: bisogna osservare la scena, studiare i sospettati e incrociare gli indizi per arrivare alla soluzione.

Come funziona Murdoku 2

Nel nuovo volume, il meccanismo investigativo si arricchisce di ambientazioni inedite e regole speciali legate ai diversi scenari. Ogni caso presenta una vittima, una serie di sospettati e indizi da interpretare. Il compito del lettore è collocare correttamente i personaggi nella griglia, rispettando i vincoli previsti e scoprendo chi si trovava nella stessa area della vittima al momento dell’omicidio.

Le cinque ambientazioni portano il gioco tra castelli medievali, saloon del Far West, galeoni, paesaggi preistorici e piramidi egizie. Gli ottanta enigmi sono organizzati con una difficoltà crescente, così da accompagnare anche chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di sfida.

Il risultato è un libro che si colloca a metà strada tra il rompicapo e il racconto giallo: non si tratta soltanto di trovare la soluzione, ma di ricostruire una dinamica attraverso osservazione, pazienza e capacità deduttive.

Quando esce e quanto costa

Murdoku 2 – Killer a spasso nel tempo sarà disponibile dal 13 ottobre 2026 per Magazzini Salani. Il volume conta 224 pagine, è pubblicato in brossura e ha un prezzo di copertina di 14,90 euro. È già possibile prenotarlo online e in tutte le librerie che accettano gli ordini per le novità in uscita. Da martedì sarà possibile acquistarlo in tutti i negozi fisici e su Amazon.