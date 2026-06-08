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Nuovo malore in campo per Eriksen: “Ora sta bene”

A distanza di cinque anni dal collasso contro la Finlandia, stavolta il pacemaker "ha retto". Come sta l'ex trequartista dell'Inter

di Paolo Diacono - 8 Giugno 2026

Il cuore fa (di nuovo) le bizze ma Christian Eriksen “sta bene”. Lo ha assicurato il medico della nazionale di calcio della Danimarca. Il trequartista, già “italiano” con la maglia dell’Inter, si è accasciato al suolo durante l’incontro amichevole tra la sua squadra e la rappresentativa dell’Ucraina. Un dèja-vu per gli appassionati (e non solo) di calcio. Era già accaduto in passato, un altro malore (durante il match contro la Finlandia a Euro2020) che aveva costretto il calciatore danese a sottoporsi all’impianto di un pacemaker sottocutaneo. Che, a quanto pare, ha retto il malore.

Eriksen collassa in campo: cosa è successo

Il calciatore danese Christian Eriksen è letteralmente crollato in campo mentre si stava giocando l’amichevole tra Danimarca e Ucraina. È accaduto al 64esimo, mentre i danesi erano in vantaggio per 2-1 sugli avversari. La partita è stata chiaramente sospesa. L’ingresso in campo dei soccorritori è stato fondamentale per assistere il giocatore. Che ha lasciato il campo sulle sue stesse gambe. Grazie, secondo quanto riferito dal medico della nazionale della Danimarca, proprio al defibrillatore che gli era stato impiantato.

“Ora sta bene”

“Ho parlato con Christian (Eriksen) stamattina e sta bene. È con la sua famiglia ed è di buon umore”. Lo ha affermato proprio il dottor Morten Boesen a Dbu. Il medico aveva già dato buone notizie nella serata di ieri: “A mio avviso, il pacemaker ha funzionato come previsto. Ha perso conoscenza per un breve periodo, ma si è ripreso molto rapidamente e siamo stati subito in contatto con lui. Ora verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti in ospedale per determinare le cause dell’incidente”.