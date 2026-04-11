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Alcaraz sfida la sorpresa Vacherot nella seconda semifinale del Monte Carlo Masters

di Giuseppe Ariola - 11 Aprile 2026

Il Monte Carlo Masters entra nella fase conclusiva con una seconda semifinale decisamente inattesa. Oggi in campo ci saranno da un lato il numero uno del mondo Carlos Alcaraz, dall’altro la grande rivelazione del torneo, il monegasco Valentin Vacherot. Attuale numero 23 del ranking ATP, suo miglior piazzamento di sempre, il monegasco ha confermato una crescita costante e sorprendente. Se la presenza dello spagnolo tra i migliori quattro era ampiamente pronosticabile, quella di Vacherot rappresenta invece la vera favola sportiva di questa edizione. Tre dei quattro semifinalisti che si sfideranno oggi, Alcaraz, Jannik Sinner e Alexander Zverev occupano infatti le prime tre posizioni del ranking ATP. Un livello altissimo, impreziosito però dalla presenza dell’outsider Vacherot, capace di rompere gli equilibri e rendere il torneo ancora più imprevedibile.

I quarti di finale

Alcaraz arriva alla semifinale forte di una prestazione dominante nei quarti di finale, dove ha travolto Alexander Bublik con un netto 6-3 6-0 in poco più di un’ora. Un match senza storia che ha permesso allo spagnolo di raggiungere un traguardo prestigioso: la 300ª vittoria in carriera nel circuito maggiore. Numeri che certificano la solidità e la precocità di un talento già protagonista assoluto del tennis mondiale. Dall’altra parte della rete, Vacherot continua a stupire. Nei quarti ha superato Alex de Minaur, numero 6 del mondo, con il punteggio di 6-4 3-6 6-3. Una vittoria costruita con coraggio e lucidità, che ha esaltato il pubblico di casa e acceso l’entusiasmo del Principato. L’altra semifinale sarà invece giocata da Sinner e Zverev. Lo scenario che tutto il mondo del tennis attende è già chiaro: una possibile finale tra Alcaraz e Sinner, che metterebbe in palio non solo il titolo del “Rolex Monte-Carlo Masters”, ma anche la vetta della classifica mondiale.

Orario e dove vedere il match di oggi tra Alcaraz e Vacherot

Il torneo, terzo Masters 1000 della stagione e primo sulla terra rossa, mette in palio un montepremi complessivo di oltre 6,3 milioni di euro. Alla conquista del titolo, però, mancano ancora due partite. Nella semifinale di tra Alcaraz e Vacherot, lo spagnolo parte favorito, ma lo sfidante padrone di casa ha già dimostrato di poter sovvertire ogni pronostico. L’inizio del match è previsto per le 15.30, dopo l’atra semifinale tra Sinner e Zverev. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv.