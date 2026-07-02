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Brittany Clark, la ragazza sbranata da un alligatore in Florida nella Little Big Econ State Forest

Il bagno nel fiume per rinfrescarsi dopo una passeggiata si è trasformato in tragedia

di Gianluca Pascutti - 2 Luglio 2026

Un pomeriggio di fine giugno, un’uscita nella natura si è trasformata in una scena da incubo. Brittany Clark, una ragazza di 31 anni, stava nuotando nel fiume Econlockhatchee, all’interno della Little Big Econ State Forest in Florida, insieme al fidanzato e a un’amica. L’acqua era bassa, circa un metro, un contesto che molti percepiscono come relativamente sicuro. All’improvviso, dalle acque è emerso un alligatore di grandi dimensioni, stimato intorno ai 3 metri. L’animale ha attaccato la giovane in modo fulmineo, puntando alle braccia. Il morso è stato così violento da provocare l’amputazione di entrambe le braccia con un evitabile severa emorragia.

La chiamata al 911 e la corsa disperata verso l’ospedale

Il fidanzato di Brittany ha reagito nel giro di pochi secondi. Ha cercato di liberarla dalla presa dell’alligatore, poi ha chiamato il 911 descrivendo una situazione di estrema gravità. I soccorsi sono arrivati e la donna è stata caricata in ambulanza, ma le condizioni erano già disperate. Durante il trasporto verso l’ospedale, Brittany Clark è deceduta per le gravi ferite. È morta per emorragia prima di poter essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Indagini sulle cause dell’attacco e sugli alligatori coinvolti

Le autorità della Florida hanno chiarito che il gruppo non stava provocando l’animale. L’ipotesi principale riguarda il comportamento territoriale, aggravato dalla stagione degli accoppiamenti, periodo in cui gli alligatori sono più attivi e imprevedibili. Anche i livelli d’acqua bassi possono aumentare il rischio di incontri ravvicinati. Dopo l’episodio, due grandi alligatori sono stati catturati e abbattuti nella zona. Su di loro sono stati effettuati test di DNA per individuare con precisione l’esemplare responsabile dell’attacco mortale a Brittany Clark. Si tratta di una procedura standard nei casi di aggressione grave.

Il dolore della comunità e il dibattito sulla sicurezza nei fiumi della Florida

Amici e familiari descrivono Brittany come una donna solare, generosa e molto legata al suo cane e al suo lavoro. Il fidanzato ha parlato di una perdita devastante, mentre la migliore amica ha chiesto rispetto sui social, dopo commenti crudeli che accusavano la ragazza di aver nuotato in un’area rischiosa.