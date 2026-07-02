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Trump a valanga sulla Nato: “Usa spendono più di tutti”

La bordata del presidente in vista di Ankara mette nel mirino l'Europa: "Ridicolo"

di Cristiana Flaminio - 2 Luglio 2026

Donald Trump torna a urlare sulla Nato, anzi sulle spese militari dei membri dell’alleanza atlantica. E, sotto gli strali dell’ormai incontenibile (per non dire altro) presidente americano finisce, ancora una volta, pure l’Italia. Il solito post, sul solito Truth. E Trump rinfocola una polemica che non sembra arrivare per caso, specialmente a distanza di qualche ora dalla conferma, giunta dall’Antitrust Ue, della maxistangata rifilata a Google da 4,1 miliardi di euro. Tutto si terrebbe, o no?

Trump e le spese Nato

Il presidente si è lasciato andare al solito sfogo, coi toni che ormai lo contraddistinguono. S’è prima ritratto nelle vesti di Atlante, che regge il mondo e la volta celeste sulle sue spalle, poi ha azzannato gli alleati. “Gli Stati Uniti spendono di gran lunga più di qualsiasi altro Paese per la Nato, per proteggerli, senza trarne alcun vantaggio”. Il solito disco rotto. E corrobora la sua asserzione snocciolando numeri e cifre degli investimenti militari: “Stati Uniti 999 miliardi di dollari, Regno Unito 90,5 miliardi di dollari, Francia 66,5 miliardi di dollari, Italia 48,8 miliardi di dollari, Polonia 44,3 miliardi di dollari. Altri, tra cui la Germania, spendono molto meno. È ridicolo”.

Ankara is coming

La verità è che, fedele al suo personaggio e alle sue strategie, Donald Trump sta preparando a ottenere il massimo dagli alleati Nato. Tra qualche giorno, infatti, cui sarà il summit ad Ankara. E ha tanto, fin troppo, da rimproverare. La questione aperta resta quella dell’Iran, dell’intervento in Medio Oriente e del mancato sostegno lamentato proprio dall’inquilino della Casa Bianca da parte degli europei. Lo ha ribadito pure ieri: “I Paesi della Nato hanno detto che non vogliono aiutare, non si sono comportanti bene”. Ad Ankara sarà la resa dei conti.