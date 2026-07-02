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Commodore 8020: torna una leggenda per mollare i social

Il perfetto "telefono del weekend" o della sera per chi vuole riappropriarsi del proprio tempo libero senza rinunciare alla reperibilità e alla sicurezza

di Daniel Walker - 2 Luglio 2026

Il ritorno di Commodore con l’8020: un flip phone anti-social che sfida l’iperconnessione.

Il ritorno di un marchio leggendario

Torna il leggendario marchio Commodore che negli anni Ottanta aveva rivoluzionato l’informatica domestica con il leggendario C64. Fa il suo inatteso ritorno sul mercato tech con una dichiarazione di guerra ai trend imperanti.

La nuova Commodore International Corporation ha infatti presentato ufficialmente il Callback 8020, un telefono cellulare a conchiglia esplicitamente progettato per aiutare gli utenti a disconnettersi.

Non si tratta di un semplice oggetto nostalgico, ma di una risposta di costume mirata a intercettare la crescente fetta di consumatori e giovani della Gen Z stanchi del doomscrolling e della dipendenza da smartphone.

Connesso alla rete, isolato dai social: come funziona il Commodore 8020

La filosofia alla base del Commodore Callback 8020 si riassume nello slogan aziendale: “Connessi alla rete, non al Web”.

Il dispositivo utilizza il sistema operativo Sailfish OS (sviluppato dalla finlandese Jolla). Garantisce una compatibilità del 99% con le applicazioni Android essenziali per la vita quotidiana – come WhatsApp, Signal, Spotify e Google Maps. Poi, però, blocca in modo nativo e irreversibile l’accesso ai browser web, alle email di lavoro e a tutte le principali piattaforme social (da Instagram a TikTok e Facebook).

L’obiettivo è imporre una “lentezza intenzionale”. Lo schermo da 3,25 pollici non è touch-screen e la digitazione dei messaggi è affidata alla vecchia tastiera fisica T9, una frizione meccanica studiata per ridurre la messaggistica compulsiva.

Anche la gestione delle notifiche dice addio ai pop-up invasivi, sostituiti da un sistema a cinque LED personalizzabili sulla scocca esterna.

L’estetica, il chip del passato e il prezzo di lancio

Il design del telefono strizza l’occhio all’estetica retro-futuristica dei primi anni Duemila. Per gli appassionati del brand non mancano le chicche storiche. Il telefono integra un emulatore ufficiale con una selezione di giochi per Commodore 64, lo storico gioco Snake e suonerie polifoniche generate fedelmente tramite la riproduzione del mitico chip audio SID dell’epoca.

Sul fronte hardware, il Callback 8020 non rinuncia però alla qualità, integrando una fotocamera Sony da 48 megapixel e un chip audio dedicato agli audiofili con il ritorno del jack da 3,5 mm.

Disponibile al preordine in diverse colorazioni che richiamano i computer del passato (come il classico Basic Beige o il ProtoPet White), il telefono viene posizionato sul mercato a un prezzo di partenza inferiore ai 500 dollari. E si propone come il perfetto “telefono del weekend” o della sera per chi vuole riappropriarsi del proprio tempo libero senza rinunciare alla reperibilità e alla sicurezza.