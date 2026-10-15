Economia

A Unicredit l’ok Bce per salire oltre il 30% in Commerzbank

La palla passa ai mercati e alla diplomazia finanziaria

di Daniel Walker - 15 Ottobre 2026

Arriva il via libera decisivo per l’operazione che potrebbe ridisegnare la mappa bancaria europea. La Banca Centrale Europea ha autorizzato UniCredit a superare la soglia del 30% del capitale di Commerzbank, aprendo la strada verso l’acquisizione del controllo del secondo gruppo bancario tedesco.

Un passo chiave per Orcel, ma resta il nodo politico

Il segnale da Francoforte rappresenta un passaggio cruciale per l’amministratore delegato Andrea Orcel, che ha costruito una posizione strategica nell’istituto tedesco tramite l’acquisto di azioni e derivati.

L’ok della Vigilanza attesta la solidità di UniCredit, ma il percorso integrativo deve fare i conti con diversi ostacoli:

La resistenza di Berlino

Il governo tedesco, che detiene ancora una quota rilevante di Commerzbank, continua a manifestare forte scetticismo su una scalata italiana.

L’opposizione dei sindacati

I rappresentanti dei lavoratori tedeschi temono ripercussioni sull’occupazione e sulla sede di Francoforte.

L’ipotesi Opa

Superando ufficialmente la soglia del 30%, UniCredit sarà tenuta per legge a lanciare un’Offerta Pubblica di Acquisto sul restante capitale.

Cosa succede ora?

La palla passa ai mercati e alla diplomazia finanziaria. Con l’autorizzazione Bce in tasca, Orcel può scegliere tempi e modalità per convertire i derivati e consolidare la presenza di UniCredit ai vertici della banca tedesca.