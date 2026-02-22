Sport

Milano-Cortina 2026, la forza delle donne e la prova dei numeri: un’Olimpiade che lascia il segno

di Laura Tecce - 22 Febbraio 2026

Record storici al femminile: mai così tante medaglie vinte dalle azzurre in un’edizione invernale, mai un’incidenza così alta delle donne sul totale del medagliere italiano, mai una tale continuità di risultati tra discipline diverse. È da qui che bisogna partire per leggere il bilancio dei Giochi di Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: da un protagonismo femminile che non è stato episodio, ma sistema. Un segnale culturale prima ancora che sportivo. E accanto all’orgoglio per il medagliere, i numeri economici che certificano l’impatto dell’evento. Le ricadute sui territori coinvolti – Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige – sono stimate in 5,3 miliardi di euro di ricavi. Il gettito fiscale aggiuntivo si colloca tra i 500 e i 600 milioni. Sono stati coinvolti 36mila lavoratori e 18mila volontari: una mobilitazione che ha generato occupazione diretta e indotto, ma anche competenze organizzative e capitale umano che resteranno oltre la durata dei Giochi.

Pubblico, turismo e impatto sulla città

Oltre un milione e 300mila biglietti staccati raccontano un successo di pubblico che si è tradotto in flussi turistici, pernottamenti, ristorazione, commercio. L’effetto moltiplicatore ha toccato l’intera filiera dell’accoglienza. Milano, in particolare, registra un incremento complessivo del Pil pari all’1,7% nel periodo di riferimento: un dato che testimonia la forza attrattiva della città e la capacità di assorbire e amplificare l’impatto di un grande evento internazionale. Il valore, tuttavia, non è solo economico. Oltre due italiani su tre hanno seguito con costanza le competizioni secondo i dati Auditel, mentre la cerimonia inaugurale ha registrato una significativa presenza di pubblico giovane. In un Paese spesso diviso, lo sport ha funzionato da collante sociale e generazionale. E il successo delle atlete ha inciso anche sull’immaginario collettivo, offrendo modelli di leadership, determinazione e professionalità.

L’eredità economica e culturale dei Giochi

Resta ora la partita più delicata: quella dell’eredità. Le infrastrutture realizzate dovranno dimostrare sostenibilità gestionale; i territori dovranno consolidare l’onda lunga del turismo; le competenze organizzative maturate dovranno essere messe a sistema. Se ciò accadrà, i 5,3 miliardi non saranno un picco isolato ma l’inizio di un ciclo virtuoso. Milano-Cortina ha dimostrato che l’Italia, quando fa squadra, sa essere competitiva, moderna, credibile: le Olimpiadi non risolvono i problemi strutturali di un’economia, ma possono indicare una direzione. E certificare che quando pubblico e privato collaborano e la macchina organizzativa funziona, l’Italia è capace di giocare – e vincere – la sua partita più ambiziosa: quella della credibilità. I record femminili resteranno negli annali dello sport; le ricadute economiche, se ben governate, potranno restare nei bilanci del Paese.