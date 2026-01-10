Italpress Notizie Spettacoli

Operazione antidroga nei locali notturni di Istanbul, arrestato e poi rilasciato l’attore Can Yaman

di Italpress - 10 Gennaio 2026

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – E’ stato rilasciato Can Yaman, l’attore arrestato assieme ad altre sei persone, tra cui l’attrice Selen Gorguzel, la scorsa notte nell’ambito di un’operazione antidroga condotta in 9 locali notturni di Istanbul. Lo riportano i media turchi, sottolineando che Yaman è stato rilasciato dopo aver reso alcune dichiarazioni davanti agli inquirenti.

Yaman, molto conosciuto in Italia come protagonista in diverse serie tv di successo, era stato condotto assieme agli altri arrestati, tra cui anche gestori di locali, presso l’Istituto di medicina forense di Istanbul per verificare l’eventuale uso di droghe. A condurre le operazioni l’Ufficio investigativo sul contrabbando, il traffico di stupefacenti e i reati economici della Procura Generale di Istanbul.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).