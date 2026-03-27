Operazione Borotalco, fino a Genova una rete del contrabbando internazionale

Cronaca

di Giorgio Brescia - 27 Marzo 2026

Operazione Borotalco, uno dei colpi più duri inflitti al contrabbando internazionale di tabacchi. Un’indagine coordinata dalla Procura Europea di Torino che ha svelato un’architettura criminale di rara complessità.

Operazione Borotalco, la rete del contrabbando

Il cuore pulsante di questo traffico si snodava attraverso il porto di Genova, dove l’organizzazione faceva transitare i carichi di tabacco lavorato estero destinati principalmente al mercato nero francese.

Le indagini, condotte congiuntamente dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane, hanno rivelato che il gruppo criminale non si limitava a semplici spedizioni. Gestiva infatti una logistica transnazionale con basi operative nel Regno Unito e nodi di smistamento che toccavano Armenia, Dubai e Spagna.

Le rotte

Il nome dell’operazione deriva proprio dall’ingegnoso sistema di occultamento utilizzato dai contrabbandieri. Per superare i controlli doganali e confondere i cani anti-contrabbando, il tabacco veniva spesso nascosto dietro carichi di copertura. Merci dichiarate come materiali edili, piastrelle o, in alcuni casi, prodotti chimici e polveri industriali simili al talco.

Questa tecnica di “carico di copertura” permetteva ai container di viaggiare attraverso rotte tortuose che includevano scali in Kenya, Turchia e Paesi Bassi. Il tentativo, ripulire la provenienza del carico prima dell’ingresso definitivo nel territorio dell’Unione Europea.

Il riciclaggio

Oltre alla logistica fisica, l’indagine ha gettato luce su un sofisticato sistema di riciclaggio di denaro che sfruttava le moderne tecnologie finanziarie.

L’organizzazione, legata a soggetti di origine esteuropea e potenzialmente connessa a reti criminali più ampie, utilizzava le criptovalute per spostare i proventi illeciti oltre i confini nazionali, rendendo estremamente difficile il tracciamento dei flussi monetari da parte delle autorità.

Questa componente tecnologica ha reso necessario l’intervento della Dia e dello Scip, permettendo di mappare una rete che causava un danno erariale stimato in oltre dieci milioni di euro tra accise evase e Iva non versata, minando direttamente la stabilità del bilancio dell’Unione.

Il blitz

Il blitz finale ha portato all’arresto di cinque figure chiave tra l’Italia, la Polonia e il Regno Unito, grazie all’emissione di mandati d’arresto europei che hanno permesso una cooperazione internazionale senza precedenti.

Il sequestro di oltre quaranta tonnellate di sigarette ha impedito che milioni di pacchetti illegali raggiungessero le strade europee, confermando come il porto di Genova rimanga una frontiera critica nella lotta ai traffici illeciti globali.