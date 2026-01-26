Ore 21, “Falsissimo” sul “sistema Mediaset”: Corona promette nuovi scandali
Nella puntata di stasera Piersilvio Berlusconi, Marina Berlusconi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Silvia Toffanin (moglie di Piersilvio) oltre allo stesso Alfonso Signorini
Fabrizio Corona rilancia la sua battaglia mediatica con una versione modificata del format “Falsissimo”, annunciando che la prossima puntata – quella di stasera alle ore 21.00 su Youtube – affonderà il coltello nel “Sistema Mediaset”.
Lo stop giudiziario
Il Tribunale civile di Milano aveva bloccato i video su Alfonso Signorini, ordinando rimozione di materiali e consegna di chat, immagini e video alla cancelleria.
La replica di Corona
Il provvedimento, per Corona, censura e “paura della verità”. Ha confermato il ricorso in appello e promette contenuti critici e rivelazioni clamorose fin da stasera. Quindi Corona conferma: stasera “Falsissimo” sul “sistema Mediaset”.
Focus sul Sistema Mediaset
La puntata andrà in onda senza includere materiali vietati su Signorini, concentrandosi su quello che il re dei paparazzi chiama “Sistema Mediaset”. Corona anticipa che il problema centrale risiede nelle dinamiche interne e nelle protezioni tra vertici e conduttori.
I nomi nel mirino
Corona ha annunciato che nel nuovo format verranno citati Piersilvio Berlusconi, Marina Berlusconi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Silvia Toffanin (moglie di Piersilvio), per denunciare privilegi e presunti abusi di potere. Oltre allo stesso Signorini.
Le accuse più ampie
Secondo Corona, il caso non riguarda solo Signorini ma un sistema trasversale di coperture interne, gestione dei casting, promozioni e opportunità riservate ai volti più influenti.
Reazioni e prospettive legali
Il ricorso in appello potrebbe rivedere l’ordinanza, ma restano rischi di sanzioni se Corona violerà i divieti. La vicenda alimenta il dibattito su libertà di espressione e limiti della critica mediatica.
Fin da stasera, fin troppo prevedibile pensare a questo, tutti i commenti verteranno innanzitutto sul numero di visualizzazioni che riuscirà ad ottenere Corona? Batterà in audience perfino qualcuno dei programmi che attaccherà nelle reti Mediaset?
Torna alle notizie in home