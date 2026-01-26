Gossip

Ore 21, “Falsissimo” sul “sistema Mediaset”: Corona promette nuovi scandali

Nella puntata di stasera Piersilvio Berlusconi, Marina Berlusconi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Silvia Toffanin (moglie di Piersilvio) oltre allo stesso Alfonso Signorini

di Dave Hill Cirio - 26 Gennaio 2026

Fabrizio Corona rilancia la sua battaglia mediatica con una versione modificata del format “Falsissimo”, annunciando che la prossima puntata – quella di stasera alle ore 21.00 su Youtube – affonderà il coltello nel “Sistema Mediaset”.

Lo stop giudiziario

Il Tribunale civile di Milano aveva bloccato i video su Alfonso Signorini, ordinando rimozione di materiali e consegna di chat, immagini e video alla cancelleria.

La replica di Corona

Il provvedimento, per Corona, censura e “paura della verità”. Ha confermato il ricorso in appello e promette contenuti critici e rivelazioni clamorose fin da stasera. Quindi Corona conferma: stasera “Falsissimo” sul “sistema Mediaset”.

Focus sul Sistema Mediaset

La puntata andrà in onda senza includere materiali vietati su Signorini, concentrandosi su quello che il re dei paparazzi chiama “Sistema Mediaset”. Corona anticipa che il problema centrale risiede nelle dinamiche interne e nelle protezioni tra vertici e conduttori.

I nomi nel mirino

Corona ha annunciato che nel nuovo format verranno citati Piersilvio Berlusconi, Marina Berlusconi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Silvia Toffanin (moglie di Piersilvio), per denunciare privilegi e presunti abusi di potere. Oltre allo stesso Signorini.

Le accuse più ampie

Secondo Corona, il caso non riguarda solo Signorini ma un sistema trasversale di coperture interne, gestione dei casting, promozioni e opportunità riservate ai volti più influenti.

Reazioni e prospettive legali

Il ricorso in appello potrebbe rivedere l’ordinanza, ma restano rischi di sanzioni se Corona violerà i divieti. La vicenda alimenta il dibattito su libertà di espressione e limiti della critica mediatica.

Fin da stasera, fin troppo prevedibile pensare a questo, tutti i commenti verteranno innanzitutto sul numero di visualizzazioni che riuscirà ad ottenere Corona? Batterà in audience perfino qualcuno dei programmi che attaccherà nelle reti Mediaset?