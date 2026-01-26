Attualità

Stop a Falsissimo, i giudici bloccano la nuova puntata

A Signorini il primo round della battaglia in tribunale, Corona dovrà pure rimuovere gli altri contenuti

di Maria Graziosi - 26 Gennaio 2026

Stop alla nuova puntata di Falsissimo: il primo round della querelle giudiziaria tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona arride al primo. Il Tribunale di Milano ha deciso di fermare la messa in onda della nuova puntata della rubrica social dell’ex paparazzo dei vip. Ma non è tutto. Perché i giudici milanesi hanno pure disposto la rimozione dei contenuti delle ultime due puntate che avevano fatto esplodere la polemica e praticamente avevano monopolizzato il dibattito pubblico italiano.

Stop a Falsissimo, Signorini batte Corona (per ora)

La notizia è giunta in mattinata. A decidere il provvedimento, come riporta Ansa, è stato il giudice Roberto Pertile del tribunale civile di Milano. Il magistrato ha disposto un provvedimento cautelare urgente. Si tratta di una inibitoria contro Corona. A cui è stato imposto di non trasmettere nuovi contenuti riguardanti Signorini all’interno della puntata del suo fortunato (e cliccatissimo) format social. Alla base della richiesta, avanzata dai legali dell’ex presentatore del Grande Fratello, la querela per una presunta campagna diffamatoria contro di lui.

Il dibattito è solo iniziato

A volte la notizia che fa più rumore è quella non data. Quella che è “bloccata”, in questo caso da un provvedimento giudiziario. Corona ne trarrà, dallo stop di Falsissimo a causa della querela di Signorini, nuova linfa. Non potrà trasmettere quella puntata ma l’hype, quello sì, sarà alto come mai prima. La questione è decisiva e centrale. Perché non sembra solo un fatto di pruriginosi pettegolezzi. Si parla di accuse pesanti simili, in un certo senso, a quelle che negli States hanno causato uno tsunami che ha travolto il cinema. Almeno a sentire l’ex agente fotografico perché Signorini ha sempre rigettato le accuse al mittente e ingaggiato ora una furibonda battaglia legale. Trovandosi al suo fianco l’azienda Mediaset.