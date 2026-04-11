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La Ruga del Comando: 80 anni di Italia reale

80 anni dal voto: dalle pioniere del '46 alla leadership di oggi. Un’analisi senza retorica sulle rughe del potere reale, tra coraggio, merito e gioia

di Anna Tortora - 11 Aprile 2026

Ottant’anni fa non è nata solo la Repubblica; è nata la consapevolezza che l’Italia, senza le sue donne, sarebbe stata solo un guscio vuoto. Quelle che nel 1946 fecero la fila ai seggi non erano solo “elettrici gentili”: erano madri che avevano sepolto figli, lavoratrici che avevano mandato avanti le fabbriche sotto le bombe, donne coraggiose che avevano imparato a leggere il mondo senza che nessuno glielo spiegasse.

Oggi, quella ruga è diventata la firma sul potere reale del Paese.

Dalle trincee domestiche ai vertici dello Stato

La storia non si fa con le quote rosa, si fa con la tenuta. Quando Tina Anselmi divenne la prima donna ministro, non portò in dote un simbolo, ma la durezza di chi aveva fatto la staffetta partigiana. La sua ruga era quella della legge e dell’ordine contro i poteri occult. È lo stesso solco che abbiamo visto sul volto di Nilde Iotti, capace di domare l’aula di Montecitorio con un’autorevolezza che non ammetteva repliche. Non erano lì per rappresentanza, erano lì per diritto.

Oggi quella linea di comando attraversa tutto il Paese:

Giorgia Meloni a Palazzo Chigi non è un caso della storia, ma l’approdo di una Destra che ha capito che il potere si prende con la gavetta e la coerenza, non con il vittimismo.

Marina Berlusconi non gestisce un impero per diritto di nascita, ma con un pragmatismo d’acciaio che detta l’agenda economica e politica della Destra liberale, supportata da una rete territoriale come quella di Azzurro Donna che macina consensi dove conta davvero.

La forza delle lavoratrici e il pragmatismo di oggi

Le donne coraggiose di oggi sono le eredi di quelle lavoratrici del ’46. Sono quelle che gestiscono le aziende, che mandano avanti i tribunali e che, come Elly Schlein, provano a dare una nuova identità a una Sinistra che deve misurarsi con il potere puro. Il duello Meloni-Schlein non è un derby di genere, è lo scontro frontale tra due visioni dell’Italia, entrambe legittimate dal merito e dal consenso.

Ogni ruga è un credito riscosso

Ricordare “ogni ruga” significa onorare la fatica di chi ha tenuto insieme famiglia e lavoro quando lo Stato era assente. Significa rispettare le madri che hanno educato le generazioni della ricostruzione e le professioniste che oggi tengono in piedi il sistema produttivo.

Ottant’anni dopo, il bilancio è asciutto e privo di retorica: l’Italia è un Paese adulto perché il comando femminile è diventato normalità operativa. Non celebriamo una concessione, celebriamo un’occupazione di campo. Le rughe delle nostre nonne sono diventate le traiettorie delle nostre leader: segni di una sovranità conquistata centimetro dopo centimetro, senza chiedere scusa e, soprattutto, senza aspettare che qualcuno aprisse la porta. La porta l’hanno buttata giù nel ’46, e oggi sono loro a tenere le chiavi di casa.

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