Attualità

Il Palio rinviato: si corre oggi la Carriera dell’Assunta

La pioggia di ieri ha costretto al rinvio, si corre oggi

di Pietro Pertosa - 17 Agosto 2026

Si correrà oggi 17 agosto il Palio di Siena che era stato rinviato per maltempo. La pioggia di ieri ha costretto gli organizzatori a spostare a oggi la competizione storica più iconica dell’estate italiane. Tutta colpa di una nuvola che, confermando i timori già espressi dai meteorologi, ha deciso di far piovere sulla città toscana dalle due del pomeriggio di ieri. A quel punto non s’è potuto fare altro che procedere con l’ennesimo rinvio. La bandiera verde alle trifore di Palazzo Pubblico in via del Campo ha deluso i tanti appassionati che, sotto l’acqua, attendevano l’inizio della corsa.

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Oggi 17 agosto il Palio di Siena

Ma la Carriera è tornata. Oggi si correrà il Palio di Siena nella data del 17 agosto. È il quinto rinvio nelle ultime sei Carriere. È ormai una tradizione nella tradizione, questa di far slittare la data della corsa. Solo l’anno scorso non fu necessario cambiare la data e il Palio dell’Assunta si corse regolarmente il 16 di agosto. Nel 2025, però, la pioggia costrinse al rinvio il Palio del 2 luglio. Insomma, la pioggia è ormai protagonista della tradizione. Anche stavolta, però, occorrerà aspettare. Sempre che, nel frattempo, non peggiorino ulteriormente le condizioni meteo e sia necessario differire ancora la gara.