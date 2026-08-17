Il Palio rinviato: si corre oggi la Carriera dell’Assunta
La pioggia di ieri ha costretto al rinvio, si corre oggi
Si correrà oggi 17 agosto il Palio di Siena che era stato rinviato per maltempo. La pioggia di ieri ha costretto gli organizzatori a spostare a oggi la competizione storica più iconica dell’estate italiane. Tutta colpa di una nuvola che, confermando i timori già espressi dai meteorologi, ha deciso di far piovere sulla città toscana dalle due del pomeriggio di ieri. A quel punto non s’è potuto fare altro che procedere con l’ennesimo rinvio. La bandiera verde alle trifore di Palazzo Pubblico in via del Campo ha deluso i tanti appassionati che, sotto l’acqua, attendevano l’inizio della corsa.
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Oggi 17 agosto il Palio di Siena
Ma la Carriera è tornata. Oggi si correrà il Palio di Siena nella data del 17 agosto. È il quinto rinvio nelle ultime sei Carriere. È ormai una tradizione nella tradizione, questa di far slittare la data della corsa. Solo l’anno scorso non fu necessario cambiare la data e il Palio dell’Assunta si corse regolarmente il 16 di agosto. Nel 2025, però, la pioggia costrinse al rinvio il Palio del 2 luglio. Insomma, la pioggia è ormai protagonista della tradizione. Anche stavolta, però, occorrerà aspettare. Sempre che, nel frattempo, non peggiorino ulteriormente le condizioni meteo e sia necessario differire ancora la gara.
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