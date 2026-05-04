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Panico neI cielo del New Jersey , il volo United 169 colpisce un palo della luce in fase di atterraggio

Il volo United 169 sfiora l’autostrada e colpisce un palo, ferendo un camionista

di Marzio Amoroso - 4 Maggio 2026

Un volo di United Airlines in arrivo all’aeroporto Newark Liberty, nel New Jersey, è finito al centro di un caso che sta facendo il giro del mondo. Durante l’atterraggio di domenica 3 maggio, l’aereo ha colpito un palo della luce lungo un tratto autostradale, danneggiando un camion e ferendo il suo autista. A bordo, però, nessun passeggero è rimasto ferito e il velivolo è riuscito a completare l’atterraggio in sicurezza. È questo, al momento, il quadro essenziale di quanto sappiamo.

L’atterraggio a Newark e l’impatto con il palo della luce

Il volo United, proveniente da Venezia e diretto allo scalo di Newark, stava completando la fase di avvicinamento finale quando ha volato a quota talmente bassa da urtare un palo della luce posizionato lungo un’autostrada del New Jersey, nelle immediate vicinanze dell’aeroporto. L’impatto ha provocato la caduta di detriti e il danneggiamento di un camion che stava transitando in quel momento. L’autista del mezzo è rimasto ferito in modo non grave, riportando lesioni considerate lievi dai sanitari.

Nonostante l’urto, l’aereo ha proseguito la manovra e ha toccato terra regolarmente, raggiungendo il gate senza ulteriori criticità. A bordo si trovavano passeggeri e membri dell’equipaggio che, secondo le informazioni disponibili, non hanno riportato conseguenze fisiche. La compagnia aerea ha parlato di un atterraggio sicuro e di un successivo controllo tecnico del velivolo.

I danni al velivolo e le verifiche tecniche

L’aereo ha riportato danni che vengono descritti come limitati ma significativi, tali da richiedere un’ispezione approfondita. Le verifiche riguardano in particolare la zona del carrello e le parti che potrebbero aver urtato il palo o essere state coinvolte indirettamente dall’impatto. Il velivolo è stato messo fuori servizio in attesa delle valutazioni tecniche complete, come da prassi in casi di contatto con ostacoli esterni durante le fasi critiche del volo. Questa fase è cruciale non solo per stabilire l’entità dei danni, ma anche per raccogliere elementi utili alle indagini sulla dinamica dell’accaduto. Ogni dettaglio, dalle tracce sull’aereo alla posizione esatta del palo, contribuisce a ricostruire la traiettoria seguita nei secondi immediatamente precedenti l’atterraggio.

Le indagini delle autorità e i nodi aperti sulla sicurezza

Le autorità aeronautiche statunitensi hanno avviato un’indagine formale per chiarire come un aereo di linea, in fase di atterraggio su uno dei principali aeroporti dell’area, sia potuto arrivare a colpire un’infrastruttura stradale. Al centro delle verifiche ci sono la quota di avvicinamento, l’allineamento con la pista, le condizioni meteo al momento dell’evento e le comunicazioni tra cockpit e torre di controllo. Un punto chiave riguarda la particolare configurazione dell’area intorno a Newark Liberty, dove piste e infrastrutture stradali convivono a distanze ridotte. L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza delle operazioni in contesti ad alta densità di traffico e con ostacoli vicini alle traiettorie standard di avvicinamento.