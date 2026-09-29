Abbonati

L'identità: Storie, volti e voci al femminile Poltrone Rosse

Iscriviti alle newsletter

Askanews Video

Papa Leone: la Chiesa riconosce il dolore delle vittime di abusi

IL Pontefice in aereo dopo la visita a Lourdes: dobbiamo ascoltare

di Askanews -

Parigi, 29 set. (askanews) – “Senza voler contraddire nessuno, e ritenendolo molto importante, vorrei innanzitutto dire che, nell’incontro con quelle sette vittime, ho chiesto loro di aiutarmi anche a esprimere ad altre vittime la disponibilità mia e della Chiesa ad ascoltare e a camminare con loro nel loro percorso di guarigione, riconoscendo il dolore causato alle loro vite da situazioni di abuso”. Lo ha detto Papa Leone XIV a bordo dell’aereo papale di ritorno dal viaggio in Francia e a proposito delle vittime di abusi da parte di prelati.

Torna alle notizie in home

Dalla stessa categoria

Notizie Video

Le ultime news