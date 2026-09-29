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Q8 introduce il price cap su benzina e gasolio. Tetto ai prezzi per 30 giorni dal 1° ottobre

La misura, modulare e differenziata per rete e gestori, punta a offrire benefici immediati agli automobilisti

di Enzo Ricci - 29 Settembre 2026

In un quadro segnato da crisi geopolitiche e da una pressione crescente sui listini dei carburanti, Q8 Italia annuncia l’introduzione di un price cap su benzina e gasolio. La decisione, comunicata attraverso una nota ufficiale, arriva “accogliendo l’invito del governo italiano” e punta a sostenere i consumatori in una fase di forte instabilità del mercato. Il tetto ai prezzi sarà applicato per 30 giorni a partire dal 1° ottobre, con l’obiettivo dichiarato di generare “benefici tangibili per gli automobilisti”. La compagnia precisa che il meccanismo sarà modulare, calibrato sulle diverse realtà della propria rete di distribuzione.

Sostegno alla filiera e responsabilità competitiva

Q8 sottolinea che supporterà “gestori e partner” per garantire la sostenibilità economica dell’intera filiera, rivendicando una linea di condotta “responsabile” già adottata negli ultimi mesi. L’azienda parla di una strategia orientata alla tutela dei consumatori e al mantenimento della competitività, in un settore dove la volatilità dei prezzi è tornata a livelli critici.

Mercato instabile e impegno rinnovato

Il contesto, spiegano da Q8, è “particolarmente delicato per il sistema energetico”, segnato da “un’imprevedibile volatilità del mercato internazionale”. In questo scenario, la compagnia ribadisce il proprio impegno a “fare la propria parte”, coniugando attenzione ai prezzi, investimenti industriali, innovazione e responsabilità sociale.

“Dopo Eni e IP anche Q8 accoglie l’invito del Governo italiano a fissare un tetto al prezzo di benzina e gasolio. Un effetto domino che aiuta l’economia di famiglie e imprese. L’ennesimo risultato frutto della nostra azione politica e diplomatica. Il Governo continua a lavorare per risolvere i veri problemi dei cittadini”. Così su X il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

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