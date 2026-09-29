Cronaca

Perquisizione nello studio del commercialista Di Vita

La squadra mobile e lo Sco passano al setaccio l'ufficio del marito e padre delle due donne morte per avvelenamento da ricina

di Redazione L'Identità - 29 Settembre 2026

Gli agenti della squadra mobile di Campobasso, insieme al personale del Servizio centrale operativo della polizia di Stato, stanno effettuando una perquisizione nello studio del commercialista Gianni Di Vita a Pietracatella.

L’ufficio si trova di fronte all’abitazione della famiglia Di Vita-Di Ielsi. L’intervento è stato riportato dai canali social del Tg1. Il professionista è marito e padre di Antonella e Sara, morte per avvelenamento da ricina.

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