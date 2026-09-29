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Cronaca

Perquisizione nello studio del commercialista Di Vita

La squadra mobile e lo Sco passano al setaccio l'ufficio del marito e padre delle due donne morte per avvelenamento da ricina

di Redazione L'Identità -

Gli agenti della squadra mobile di Campobasso, insieme al personale del Servizio centrale operativo della polizia di Stato, stanno effettuando una perquisizione nello studio del commercialista Gianni Di Vita a Pietracatella.

L’ufficio si trova di fronte all’abitazione della famiglia Di Vita-Di Ielsi. L’intervento è stato riportato dai canali social del Tg1. Il professionista è marito e padre di Antonella e Sara, morte per avvelenamento da ricina.

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