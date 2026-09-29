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Etna, nuova nube di cenere: Catania richiude lo scalo e poi lo riapre

Lo comunica Sac, società di gestione dello scalo

di Redazione - 29 Settembre 2026

La piena operatività dell’aeroporto di Catania è durata meno di una notte. La ripresa dell’emissione di cenere dal cratere di Nord-Est dell’Etna, con una nube eruttiva alta quattro chilometri, ha imposto una nuova sospensione dei voli. Decisivo il vento che soffia verso Sud, in direzione dello scalo, rendendo impossibili le operazioni di atterraggio e decollo almeno fino alle 15.

Il bollettino dell’Ingv torna rosso

Ieri sera, dopo quasi tre giorni di stop, l’avviso al volo dell’Ingv era stato abbassato da rosso ad arancione, consentendo la riapertura. Stamattina il bollettino è tornato a livello rosso, costringendo a una nuova chiusura.

Aggiornamento

A seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da Red a Orange, sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania con effetto immediato. Lo comunica Sac, società di gestione dello scalo

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