Ceuta, Piantedosi: potenziale pericolo, condizioni stop Schengen ci sono

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Stop del Trattato fino al 15 agosto, poi vedremo

di Askanews - 7 Agosto 2026

Roma, 7 ago. (askanews) – Quelle come la sospensione del Trattato di Schengen “sono delle misure consentite dai regolamenti e dai trattati dell’Unione come misure sicuramente di carattere eccezionale, straordinario, che vanno adottate con ponderazione e con adeguatezza e, come sempre, come extrema ratio, ma che possono essere rimesse agli Stati membri quando ci sono delle condizioni di potenziale pericolo per la sicurezza nazionale: ed è difficile non immaginare che queste condizioni non sussistano adesso, tenendo presente che noi” la sospensione con la Spagna “l’abbiamo adottata per un mese, in considerazione di quello che si è visto e di quello che si dice potrebbe essere” il 15 agosto. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi intervenendo a Sorrento al tour di Fratelli d’Italia “Bar Italia”.

“Gli stessi organi di intelligence e di sicurezza spagnoli – ha ricordato – hanno dichiarato che è abbastanza fondato quell’appello a ripetere questo tentativo di evasione” dal Marocco a Ceuta “il prossimo 15 agosto: quindi probabilmente, mi auguro che non avvenga, ci sono una serie di elementi che è difficile sostenere che non possano comporre un livello di attenzione” per l’Italia.

“Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla, non solo con dichiarazioni di principio, ma anche in tutti i contesti e in tutti i modi in cui concretamente questa si può dare tra Paesi che compongono l’Unione Europea, e ho personalmente anche un rapporto di amicizia col collega spagnolo: non c’è nessun dubbio da questo punto di vista, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche gli interessi di sicurezza nazionale, secondo i canoni dei regolamenti europei”.

La sospensione del Trattato, ha proseguito, “è temporanea”, ma “vedremo, dopo il 15 agosto”, se ripristinare la libera circolazione o meno.