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Il fenomeno Pellacani fa impazzire i tifosi azzurri: record di 4 ori nei tuffi

di Giuseppe Ariola - 5 Agosto 2026

Il fenomeno Pellacani fa impazzire i tifosi azzurri. Record di 4 ori nei tuffi Chiara Pellacani entra nella storia dei tuffi italiani e firma un’impresa, un fenomeno destinato a restare negli annali dello sport azzurro. Agli Europei di Parigi la campionessa romana conquista la medaglia d’oro anche nella prova individuale dal trampolino da 3 metri.

Centra così il quarto gradino più alto del podio della manifestazione, diventando la prima tuffatrice italiana capace di vincere quattro ori nella stessa edizione degli Europei. Un risultato straordinario che conferma il momento magico vissuto dalla 23enne azzurra, ormai protagonista assoluta del panorama internazionale. La sua prestazione in finale è stata praticamente perfetta: 358.05 punti complessivi. Quasi quaranta in più rispetto alla britannica Yasmin Harper, medaglia d’argento, mentre il bronzo è andato alla russa Nadezhda Trifonova.

Un dominio dal primo all’ultimo tuffo

La gara non ha praticamente mai avuto storia. Chiara Pellacani ha preso il comando sin dal primo esercizio, totalizzando 67.50 punti. Poi ha progressivamente aumentato il vantaggio sulle avversarie senza concedere alcuna possibilità di rimonta. Il momento decisivo è arrivato nel terzo turno, quando l’azzurra ha eseguito uno splendido triplo e mezzo avanti carpiato premiato con 79.05 punti. Il risultato migliore della sua gara.

Da quel momento il margine è diventato rassicurante e la tuffatrice romana ha potuto amministrare il vantaggio. Anche il quarto tuffo, un doppio e mezzo rovesciato carpiato da 72 punti, ha consolidato il primato. Nell’ultima rotazione è bastato un doppio e mezzo ritornato carpiato per chiudere definitivamente i conti e dare il via alla festa azzurra.

Quattro ori agli Europei: record storico per il fenomeno Pellacani

Con il successo nella gara individuale, il bottino di Chiara Pellacani agli Europei di Parigi sale a quattro medaglie d’oro. Un percorso semplicemente impeccabile iniziato con il trionfo nel team event e proseguito con le vittorie nel sincro misto dal trampolino da 3 metri insieme a Matteo Santoro e nel sincro femminile. Il quarto oro rappresenta un primato assoluto per il movimento italiano.

Pellacani supera infatti lo storico record di tre ori conquistati da Tania Cagnotto agli Europei del 2009, scrivendo una nuova pagina nella storia dei tuffi azzurri. E la sua avventura parigina non è ancora conclusa. La campionessa italiana avrà infatti un’ulteriore occasione per incrementare il proprio straordinario bottino. L’attesa è adesso per la gara del sincro femminile dal trampolino da 3 metri, con la possibilità di rendere ancora più leggendaria un’edizione già memorabile.

Pellacani simbolo della nuova generazione dei tuffi italiani

Il dominio mostrato a Parigi certifica quindi la definitiva consacrazione di Chiara Pellacani tra le grandi protagoniste dei tuffi internazionali. Tecnica, continuità e capacità di esprimersi al massimo nei momenti decisivi hanno permesso all’azzurra di costruire un’impresa senza precedenti. Il poker di ori agli Europei rappresenta non solo un record personale, ma anche un segnale importante in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. L’Italia dei tuffi può contare su una campionessa capace di riscrivere la storia e di trascinare un intero movimento verso nuovi traguardi. Con quattro medaglie d’oro già al collo e la possibilità di aggiungerne un’altra, il fenomeno Pellacani è ormai una delle immagini simbolo dello sport azzurro del 2026.