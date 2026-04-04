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Perù, calca allo stadio di Lima: almeno un morto e decine di feriti

di Flavia Romani - 4 Aprile 2026

epa12411823 Members of the Peruvian Police guard the Congress of the Republic of Peru during a demonstration in Lima, Peru, 27 September 2025. Lima, the capital of Peru, faces a mobilization of urban transportation associations, demanding greater security measures in the face of the onslaught of organized crime, and a march by the so-called "Generation Z," convened to protest against the authorities, corruption, and the increase in citizen insecurity. EPA/John Reyes Mejia

Almeno una persona è morta e altre 47 sono rimaste ferite a seguito di una calca avvenuta allo Stadio Alejandro Villanueva di Lima, durante un raduno di tifosi della squadra Alianza Lima. L’episodio si è verificato nelle ore precedenti a una partita, mentre centinaia di sostenitori partecipavano a un “banderazo”, una manifestazione tradizionale di incoraggiamento alla squadra.

Calca prima della partita a Lima, cosa è successo

Il bilancio, confermato anche dal ministro della Salute Juan Carlos Velasco, parla di un morto e decine di feriti. Alcuni di questi sono stati trasportati negli ospedali della capitale. In base a quanto comunicato dal ministro Velasco, i tifosi della squadra di Lima si sono “spinti l’uno contro l’altro” durante il raduno. Fino a provocare “un esito fatale”.

Secondo le prime ricostruzioni, infatti, la tragedia sarebbe stata causata da una forte pressione della folla. I tifosi del Lima si sono spinti l’uno contro l’altro fino a generare una calca.

In un primo momento si era diffusa la notizia del crollo di una parete nella tribuna sud dello stadio, conosciuto anche come “Matute”. Tuttavia, questa ipotesi è stata successivamente smentita dai soccorritori e dai vigili del fuoco, che hanno chiarito come la struttura dell’impianto non abbia subito cedimenti e risulti in buone condizioni. L’origine dell’incidente sarebbe quindi da ricondurre esclusivamente alla calca.

Gli accertamenti

Le autorità locali hanno aperto un’indagine per chiarire nel dettaglio quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità nella gestione dell’evento. Al centro degli accertamenti ci sono le misure di sicurezza adottate per il raduno e l’organizzazione degli accessi allo stadio, che potrebbero aver contribuito alla formazione dell’assembramento.